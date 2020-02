Billie Eilish admite que su actuación en los Oscar 'fue una basura'

Tras su presentación en la pasada premiación de los premios Oscar, Billie Eilish considera que su actuación fue una “completa basura”.

Así lo admitió durante una entrevista para el medio New Music Daily, donde decidió sincerarse sobre su participación en la edición 92 de los Premios de la Academia.

La cantante estadounidense de 18 años sorprendió a los televidentes al interpretar el tema Yesterday de la banda The Beatles como parte de la sección “In Memoriam”, la cual fue dedicada a honrar a grandes figuras del cine fallecidas entre una edición y otra, siendo reconocido el actor mexicano Fernando Luján, figura destacada de la Época de Oro del cine mexicano.

Sin embargo, lo que a los ojos de algunos fue hermoso y memorable, para otros, como la propia Eilish, su presentación fue una “porquería”, ya que aseguró que se sentía demasiado nerviosa al estar frente a quienes no considera “su gente”.

“Los Oscar no son mi gente... Sabes a lo que me refiero, no estoy acostumbrada a eso. Al menos en los Grammys no estaba asustada porque eran artistas, era mi gente (...) Los conocía a casi todos y ellos a mí”, señaló.

"Hay una inmensa diferencia entre estar sentada en una habitación rodeada de personas que usualmente sólo ves en el cine, los Oscar... Me refiero a ¡son estrellas de cine!. Fue completamente diferente, el show fue espantoso, estaba asustada", añadió la joven artista.