¿Timothée Chalamet hará a 'Robin' en The Batman?

The Batman, cinta que está dirigiendo Matt Reeves, ha vuelto a dar se que hablar tras el rumor de que Timothée Chalamet podría ser parte del elenco.

Tras revelar algunas imágenes que muestran en nuevo traje del “hombre murciélago”, que será interpretado por Robert Pattinson, ahora se ha dicho que Reeves se ha planteado darle lugar a “Dick Grayson”, mejor conocido como “Robin”.

Este personaje que se convierte en el compañero de aventuras de “Bruce Wayne” podría ser encarnado por Timothée Chalamet, actor nominado al Oscar como Mejor Actor por su papel en Call me by your name.

De acuerdo con We Got This Covered, su aparición sería corta, como una especie de cameo en preparación a otra posible cinta enfocada a “Robin”.

Hasta el momento esto sólo se trata de un rumor lanzado por dicho portal que filtra información más exacta sobre las películas relacionadas con los cómics, pues hasta el momento, Warner Bros., DC, Chalamet y Reeves, no se han pronunciado al respecto.