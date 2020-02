'Lloré muchísimo', dice Raquel Bigorra tras polémica con Bisogno

A casi un año de que terminó la relación amistosa entre Daniel Bisogno y Raquel Bigorra, la conductora expresó lo triste que fue para ella ser señalada como la responsable de vender información sobre él a una revista.

Fue durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa Primera Mano, donde Bigorra fue cuestionada sobre el escándalo que la alejó del periodista de espectáculos de TV Azteca luego de que TVNotas publicara imágenes de Daniel besándose con un hombre menor que él en una discoteca, siendo ella a quien culparon de filtrarlas.

“Lloré muchísimo y estuvo muy triste. Me gusta ponerme del otro lado de la persona, pero no es la primera vez que hacen esto contra alguien. Ahora me tocó a mí. Soy amiga, no pensé que me iba a tocar. Entendí que es su forma de vivir. Si la otra persona está lidiando un problema de identidad, ¿cómo me voy a poner a pensar que me va a cuidar o me va a querer?”, dijo la cubana para dicho programa.

Raquel aseguró que desde entonces no ha tenido comunicación con Bisogno, y espera que eso no pase.

“De ninguna manera tengo un contrato. Pero no puedes salir todos los días a aclarar. Después de llorar, entendí que esa exposición también tienes que disfrutarlo. No nos encontramos. No me gustaría encontrármelo. No lo olvidé, pero yo no puedo tener rencor ni por él ni por ninguna persona. Todos nos equivocamos” expresó.