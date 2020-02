Aseguran potrillo a carromatero en Torreón

El pequeño Jair, de 13 años, llorando se abrazaba al potrillo que le quitaron a su familia las representantes de la asociación protectora de animales "Arre". Los hechos ocurrieron ayer por la tarde en el crucero del bulevar Revolución y la calzada Francisco Sarabia.

Poco antes de las cinco de la tarde del miércoles, José de Jesús Delgado, de 42 años, dueño del carromato cargado con escombro que era jalado por un potrillo de unos dos años de edad, circulaba por la calzada Francisco Sarabia, de sur a norte. Al llegar al bulevar Revolución, el animal no pudo con la carga, resbaló y cayó.

Una persona que se percató de lo sucedido solicitó el apoyo de la asociación "Arre" y poco después se presentaron Aneth Silveyra y Elizabeth Sánchez, quienes dijeron ser representantes de dicha asociación y solicitaron el auxilio de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) ya que les iban a asegurar el animal.

Junto con José de Jesús iban sus hijos en otro carromato, también cargado de escombro y jalado por un animal más grande.

Al saber que les quitarían al potrillo, el pequeño Jair se abrazó de él y llorando pedía que no se lo quitaran, lo que complicó más la situación y la escena llamaba la atención de automovilistas que pasaban por el lugar.

"¡No se lo van a llevar, no se lo lleven, por favor, yo me voy con él, dile que no te lleven, chiquito!", gritaba a llanto abierto Jair en una escena conmovedora y una automovilista que lo observó, se detuvo para averiguar lo que sucedía.

Elizabeth les explicó la existencia de una ley que protege a los animales del maltrato, que el potrillo es muy pequeño y no puede realizar todavía esos trabajos y por eso lo recogerían.

Tanto el dueño del animal-quien argumentaba que recién lo había comprado en ocho mil pesos y nunca lo había sacado a trabajar-, como la mujer y sus cuatro hijos, todos menores de edad, les rogaban que les dejaran el potrillo, pero las mujeres no cedieron. Con ayuda de los elementos de la Policía Municipal subieron al animal a una camioneta, pero el pequeño Jair no se separaba de él e incluso se subió al vehículo y pedía que lo llevaran también.

Les quitan su potrillo