Suspenden facturas instantáneas en bancos

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que fue suspendido, por el momento, el proyecto de facturación instantánea de los pagos con tarjetas, hasta reunirse con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En conferencia de prensa, el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, señaló que hasta el momento no han tenido contacto con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro.

Por lo que, precisó, por el momento el proyecto está suspendido, no están trabajando las instituciones en esta iniciativa, luego de que la titular del organismo recaudador dijera que analizaría el tema de factura instantánea.

"No hemos tenido contacto con la nueva titular del SAT todavía, pero sí tenemos interés en escuchar sus puntos de vista, sin embargo, para la banca ese proyecto está totalmente suspendido, no estamos trabajando", añadió.

En noviembre del año pasado, el SAT y la ABM lanzaron la iniciativa de facturación instantánea a través de las Terminales Punto de Venta (TPV), a las personas que pagaran con tarjetas.

La entonces titular de Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farjat, dijo en su momento que la medida es uno de los dos ejes con los trabaja este organismo para facilitar la vida a los contribuyentes, y consideró que es necesario trabajar de manera estrecha con la banca.

Sin embargo, en enero pasado, la nueva jefa del SAT, Raquel Buenrostro, comentó en su comparecencia en el Senado que la propuesta estaba en revisión y análisis por parte del organismo de la Secretaría de Hacienda.

"No es una propuesta del Ejecutivo, es una propuesta externa que se presentó como una opción y el SAT se encuentra valorando la conveniencia de su aplicación o no aplicación", dijo.

Rechaza banca vender boletos de rifa

Luis Niño de Rivera descartó que el sector vaya a participar en la venta de boletos de la rifa relacionada con el avión presidencial.

“No está en el plan que la banca venda boletos en las sucursales, primero porque tendrían que ser electrónicos y tendríamos que ponernos de acuerdo con la Lotería Nacional... No estamos trabajando en eso”.

En conferencia de prensa, descartó que el sector vaya a participar directamente en la adquisición de boletos, ya que la banca es una industria altamente regulada, no puede uno comprar cualquier activo, tienen que ser activos que sirvan al propósito en su autorización y en su licencia de operación.

“El comprar boletos de rifas no está dentro de las actividades aprobadas de la banca, por consiguiente no es una inversión que podamos resolver fácilmente y los bancos no vamos a invertir en esos activos porque no se puede”.

Sin embargo, aclaró, las personas en lo individual pueden hacer lo que quieran con su patrimonio, pueden ser directivos de la banca o cualquier otro oficio, eso no está regulado