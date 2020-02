Rebasará SAT meta de recaudación: IMCP

La hiperfiscalización que está ejerciendo el fisco contra el combate a la factureras, outsourceros, congelamiento de cuentas y revisiones a grandes contribuyentes, se superará la meta de recaudación de impuestos y ayudará a que la economía crezca, aseguró el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Esto "sin necesidad de recurrir al terrorismo ni con una reforma fiscal. Con el conjunto de todas esas medidas que no son más que ejercer sus facultades, se podrá rebasar la meta", afirmó la presidenta del Instituto, Diamantina Perales.

En conferencia de prensa la presidenta de IMCP aseguró que las recientes acciones que se están viendo, no deben sorprender porque están cumpliendo lo que prometieron. "No estamos viendo terrorismo, lo vemos como parte de lo que ellos se comprometieron; están siendo congruentes con lo que dijo la jefa del SAT", apuntó.

También mencionó que ya se iniciaron las revisiones con el sector de grandes contribuyentes y seguirán con el resto próximamente. Por su parte, el vicepresidente fiscal del IMCP dijo que en este año se verán novedades en temas de una intensiva fiscalización. "Se observará algo que anticipamos como hiperfiscalización en el 2020, ya que el gobierno actual recibió una herencia digital y les toca cosechar con simples cruces de información", matizó.

Coincidió que las nuevas leyes en contra de operaciones simuladas por medio de facturas falsas y el outsourcing, no es terrorismo. "No vemos un terrorismo, lo que se necesita es que la economía crezca y no es con terrorismo sino con confianza al inversionista", manifestó.