Joven mexicana cumple su sueño

El superpoder de Stephanie Gadsden González es hacer magia en el cine. La mexicana de 26 años es compositora de efectos visuales y ya ha trabajado en varias cintas como Depredador, Hombres de Negro: Internacional y Mujer Maravilla 1984.

"Steph", como la llaman sus amigos, nació en Ciudad de México, pero vivió en Torreón por 8 años, donde tiene familia e hizo amistades entrañables con las que aún está en contacto.

Actualmente vive en Montreal, Canadá, donde sigue trabajando duro para continuar aprendiendo y crecer dentro del mundo del séptimo arte.

Stephanie platicó con El Siglo sobre su carrera y su más reciente colaboración en el filme de Gal Gadot que llegará a México el 5 de junio.

Estudié una licenciatura en animación digital y después de trabajar unos años en la Ciudad de México tuve la oportunidad de realizar un diplomado de especialidad en composición para efectos visuales en Vancouver.

Siempre quise estudiar algo relevante con arte, ya fuese música, cine, etc. Pero también siempre he sido muy fan de la ciencia ficción, la tecnología, la computación. Así que cuando descubrí que había una carrera que mezclaba arte con tecnología, supe que eso es lo que quería hacer de mi vida.

Antes de mudarme a Vancouver tuve la oportunidad de conocer gente en México que trabaja en cine, hay muchísima gente con mucho talento, gracias a esto, pude trabajar en mis primeros proyectos en el cine mexicano, tales como KM31 parte 2, Qué pena tu vida y Te juro que yo no fui. Después de estudiar en Vancouver y aprender composición de efectos visuales más a detalle, pude trabajar en películas extranjeras.

He trabajado en la última película de Depredador, en la serie de Netflix The OA, Hombres de Negro: Internacional, ¿Quién mató a los Muppets? y más recientemente en la película de la Mujer Maravilla 1984.

Creo que hasta el momento la Mujer Maravilla, ya que la secuencia en la que trabajamos en mi estudio, tuvo demasiados retos técnicos y artísticos.

Fuimos los encargados de diseñar el look del jet invisible, esta escena no aparece en sí en el tráiler así que no quisiera dar spoilers, pero cuando vean la película sabrán por qué fue sin duda un reto.

Trabajar con Patty, la directora, fue muy divertido, entre que teníamos que descifrar sus comentarios "más invisible", "menos invisible", "No es que, es invisible pero es que es una cinta, se tiene que ver más". Fue muy interesante y divertido.

No, tristemente no, yo sólo soy una artista más de los cientos que trabajan en cada cinta, pero los puestos más altos sí que tienen más probabilidades de conocer no tanto a los actores pero sí a los directores. Puestos mayores tales como supervisores y productores.

No, no nunca he escuchado de ella, pero supongo ha de ser muy talentosa y también se ha de divertir bastante haciendo todo esto.

Sí, en definitiva es más fácil ahora poder trabajar en grandes producciones.

Ahorita estamos trabajando en la próxima película de Vin Diesel, Bloodshot, es una película de ciencia ficción, se estrena pronto. Después de esto veremos qué viene.

Es bastante placentero ver esas tomas que te tomaron horas y horas de trabajo al fin en la pantalla grande, no sé explicar la sensación pero sin duda se siente aún mejor cuando ves tu nombre en los créditos.

Me gustaría decirles a todos los mexicanos que tienen ganas de cumplir sus sueños que en verdad si uno quiere algo nunca debe uno frenarse por el miedo de fracasar, les aseguro que el principio siempre es difícil y más cuando no vemos el camino claro, pero cuando damos el primer paso lo demás viene con más facilidad. Conozco mexicanos que llegaron a trabajar en producciones grandes sin gastar tanto dinero en educación, simplemente con sus ganas pudieron hacer un portafolio decente y con ello tocar puertas. Siempre se necesita gente en este tipo de producciones y los mexicanos estamos muy bien posicionados, así que a darle si tienen ganas.