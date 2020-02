'Sueldos no alcanzan ni pensiones tampoco', dicen torreonenses

El centro de Torreón, con el apremiante sol como testigo, alberga el ir y venir de cientos de laguneros que acuden a sus centros laborales, buscan algún lugar para comer, realizan sus compras o esperan el transporte público. Es esta última acción la que ha generado diversas opiniones debido a la declaración de José Ángel Cuéllar, integrante del gremio de transportistas de Torreón, quien advirtió que el Metrobús Laguna deberá tener un costo por viaje de al menos 20 pesos.

Ante tal afirmación, El Siglo le preguntó a varios usuarios recurrentes del transporte público su opinión acerca de la posible tarifa así como del proyecto en sí. "Primero habían dicho que 30 [pesos], de todos modos es mucho dinero, si de por sí sale muy caro el transporte. Yo no lo usaría...Los sueldos no alcanzan ni las pensiones tampoco", comentó Victoria Calderón.

"Yo estoy dispuesto a utilizarlo si tuviera que ir a Matamoros, ahí sí. Sí está carito, tendrían que haber hecho un estudio socioeconómico antes de lanzarlo", José Díaz

"Es un robo, aún con subsidio, es un robo para el pueblo. […] Dios quiera y no se llegue a un acuerdo porque sería afectación para el pueblo", dijo una usuaria quien prefirió no decir su nombre pero explicó que si bien por trabajo utiliza alrededor de cuatro camiones al día, no considera que el Metrobús sería una mejora tomando en cuenta otras ciudades del país en donde el costo es mucho más barato.

"La tarifa está pésima, no hay trabajo. La gente a veces se va caminando a su casa porque no tiene para el camión, ahora 20 pesos, ¿imagínese? No salen de sus casas. Y para que nos quiten la carretera y los camiones estén en mal estado […] A la gente no la escuchan, solamente se esconden", externó José Montejano, quien también comentó que desea que el proyecto del Metrobús se cancele.

Al cierre de esta edición, una encuesta realizada por el portal digital de El Siglo demostró que el 85 % de los usuarios no estaba de acuerdo con la tarifa (1004 votos); al 10 % le pareció bien (114 votos) y un 5 % indicó que le daba igual (62 votos).