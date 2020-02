Convocan a sumarse a paro nacional económico

Integrantes del Congreso Nacional Ciudadano convocan a unirse al Paro Nacional Económico, el cual tiene como objetivo el ejercer presión para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, renuncie al mandato.

Proponen acciones como dejar de pagar impuestos, evitar adquirir productos o servicios con IVA, no usar gasolina y diésel, no pagar ISR, dejar de dar cuotas al IMSS y al ISSSTE. Antonio Aguilar, miembro de este congreso, indicó que a partir del próximo 24 de febrero y durante 20 días más se generará este paro nacional.

Manifestó que será el día de inicio de esta protesta ciudadana cuando se generen tres concentraciones en la región Lagunera: la primera de ellas en la Plaza Mayor de 9 de la mañana a 12 del mediodía; otra más en Gómez Palacio, en el crucero de Matamoros y Mina de 12 del mediodía a 3 de la tarde; y finalmente en Lerdo, en la Plaza Principal de 4 a 6 de la tarde.

El objetivo de este paro económico es dejar de comprar en tiendas trasnacionales, no cargar gasolina ni pagar impuestos en esos días, no usar tarjetas de crédito ni comprar productos o alimentos procesados que generen IVA y se invitó a usar un moño negro a los empleados que no puedan faltar al trabajo.

Comentó que son 2 millones los integrantes del consejo en todo el país, los cuales están organizados en 4 mil células, quienes exigimos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que deje el cargo para convocar a nuevas elecciones.

"Si bien no somos muchos, sí somos una buena cantidad y estamos invitando a la población a que se sume este movimiento pacífico para obligar al gobierno a que cambie el rumbo de sus decisiones u obligarlo a que deje el poder y darle la oportunidad a otros de hacer lo correcto con nuestro país, por ello es mejor limitarse por 20 días, dejando de darle dinero al gobierno, que padecer esta dictadura", sostuvo.

Asimismo externó que esta movilización es el momento de los ciudadanos, sin la participación de partidos políticos, "es momento de que tomemos el control, porque nos estamos dando cuenta que nuestra economía se está quebrando por causa del gobierno, sumándole también que estamos viviendo los índices de inseguridad más altos, en donde tenemos 9345 desaparecidos y 34 mil 588 asesinados, al cierre del año", concluyó.

