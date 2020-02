Sherlyn revela quién es el padre de su bebé

Sherlyn vive en el ojo del huracán tras dar a conocer que está esperando a su primer hijo al someterse a un proceso de inseminación artificial, a partir de ese momento los cuestionamientos sobre quién es el padre del bebé no han cesado, por lo que la actriz decidió finalmente revelarlo. Fue a través de sus historias de Instagram que la famosa rompió el silencio y aseguró que el verdadero papá de su hijo no es ni un famoso conductor de noticias, ni tampoco el cantante José Luis Roma, sino otro hombre. Con actitud firme, Sherlyn aseguró que el padre de su hijo es Dios.

"Dios es el papá de mi hijo; vive con nosotros, respiro, hablo, se lo encomiendo todo el día y creo que no podía tener un mejor papá", afirmó.

Asimismo, comentó que en su momento le dirá cómo fue que lo trajo al mundo.

"Yo creo que la verdad es el camino más corto para todo, mis amores, y tratar a los niños como si no entendieran es faltarle el respeto a su inteligencia, así que siendo muy honesto: 'Te elegí, moría por tenerte, no encontraba a la persona'", dijo la actriz de 34 años. Además, señaló que también le explicará sobre los distintos tipos de familia. "Quiero explicarle para que no juzgue el hecho de que hay distintos tipos de familia: de mamá y papá, homoparentales, monoparentales o como la nuestra que son los papás, los abuelos", concluyó.