Secretaria del Trabajo critica los outsourcing en el país

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, se pronunció por regular el outsourcing abusivo y acusó que ésta práctica se ha convertido en un cáncer que ha crecido en los últimos años y ha contaminado y precarizado el mercado laboral.

Al participar en el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados sobre la próxima reforma sobre el outsourcing en México, Luisa María Alcalde dijo que el registro de empleados con salario mínimo, pese a obtener más recursos, se ha convertido en deporte nacional.

Agregó que muchas empresas han implementado este tipo de prácticas para abaratar la mano de obra no cumplir con los derechos laborales de sus empleados, defraudar a los empleados y al fisco e incluso lavar dinero.

Pidió castigo y que no haya impunidad. "No podemos seguir solapando mecanismo que afecten los derechos de los trabajadores", explicó Alcalde.

En tanto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, también se pronunció por regular la subcontratación en México y ejemplificó el caso de una empresa, de la cual no quiso acordarse el nombre que tenía solamente registrados a 18 trabajadores con salarios de 189 pesos, y terminó anotando a más de 900 trabajadores con salarios de 794 pesos.

Robledo, advirtió a las empresas que sigan portándose mal "a través de un outsourcing ilegal" que van a quebrar y va ocurrir con mayor intensidad a partir del año 2022.

"A estas empresas que, engañadas o no, en conocimiento de lo que estaban haciendo o no, fueron generando estas afectaciones que en el cálculo retroactivo pueden calcularse por un trabajador en millones y no nos vamos a detener, van a quebrar estas empresas", sentenció.

Durante el parlamentario abierto sobre subcontratación laboral, outsourcing, celebrado en la Cámara de Diputados, el funcionario federal indicó que esas empresas que sigan queriendo hacer trampa, "cuando un trabajador llegue al Seguro Social, los denuncie, a las empresas, y nosotros establezcamos los capitales constitutivos, éstos van a quebrar".

Dijo que ese tipo de outsourcing genera una suerte de lirio acuático, "estas plagas que en las lagunas y en los ríos hacen que no pueda pasar la luz del Sol, en este caso que se generen ecosistemas de competitividad y matan todo lo que está abajo".

Robledo Aburto recordó un caso de una empresa que registró a 16 trabajadores con salario de 189 pesos diarios, pero con las intervenciones que se han venido llevando con la Secretaría del Trabajo, con la Unidad de Inteligencia Financiera y con la Procuraduría Fiscal, esa empresa hoy ya está registrando a 969 trabajadores con el salario de cotización de 794 pesos.

Es decir, pasaron de 189 a 794 pesos; 420 por ciento más. "De ese tamaño es el subregistro, de ese tamaño es el problema y hay que empezar a verlo en números y en rostros de hombres y mujeres que están siendo afectadas", enfatizó el funcionario federal.

Rechazan regulación

El sector privado reafirmó su rechazo a la sobrerregulación de la industria de la subcontratación laboral y su respaldo al combate frontal de las malas prácticas y los abusos que cometen algunas empresas en perjuicio de trabajadores y el fisco.

Durante el Parlamento Abierto organizado por la Cámara de Diputados, la industria de la subcontratación demandó a los legisladores poner fin a la incertidumbre -que afecta tanto a trabajadores como a empresarios- y no cargar nuevas regulaciones al sector que solo agravarían la informalidad y el desempleo.

“No es necesario hacer modificaciones mayores al marco legal vigente, pues con él las autoridades laborales y fiscales pueden atacar el llamado outsourcing ilegal”, señalaron.