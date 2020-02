El legado Wagner está más vivo que nunca

La "Dinastía Wagner" sigue más viva que nunca, con un revitalizado Doctor Wagner Junior que complementa su inigualable estilo sobre el cuadrilátero, con una serie de acciones encaminadas a revolucionar la lucha libre de La Laguna y de todo México.

En exclusiva para El Siglo de Torreón, a través de la plataforma de Facebook Live, Doctor Wagner ofreció ayer un recorrido por su cuartel general, el "Campeones Gym", donde además de mostrar las instalaciones en las que se prepara rumbo a más batallas, compartió una interesante charla con nuestro vlogger Javo Chavero y con los internautas que visualizaron Siglo TV. Manuel González, hoy conocido como "Rey Wagner", afirmó que ya se ha recuperado por completo de "la amarga pesadilla" que representó haber perdido su máscara hace dos años y hoy está enfocado en seguir creciendo como gladiador y como ser humano.

Además del legado que ya ha dejado como gladiador, Wagner Junior hoy muestra su lado más humano y su preocupación por brindar a más luchadores, una seguridad social, ya que comentó en exclusiva para El Siglo, que se ha puesto la META de conformar un sindicato: "estoy promoviendo la creación de un sindicato de luchadores laguneros, me interesa mucho porque estamos descuidados en el sentido de que no tenemos ningún seguro social, ningún Infonavit y más cosas que se dan en otros ámbitos laborales, ¿por qué los luchadores no? ¿qué nos falta? Entonces me voy a acercar con personas que me den buenos consejos, asesoría legal para poder conformar un sindicato, por nosotros y por nuestras familias", afirmó.

55 AÑOS de edad tiene Doctor Wagner Junior, quien sigue brillando en los cuadriláteros.

Con 55 años de edad, Doctor Wagner Junior es un veterano del ring, pero sigue muy activo y por respeto a los aficionados, busca defender el legado que le dejó su padre, por lo que está dispuesto a seguir siendo un verdugo de cualquiera que quiera desafiarlo, como recién sucedió con el internacional Syrus: "él es un luchador que se formó en mi gimnasio, aquí aprendió a luchar, lo cultivamos, lo criamos, aquí aprendió todo y luego vino la traición, así que no lo voy a permitir, voy a corregir a ese muchacho y le voy a dar sus nalgaditas", señaló "El Galeno del Mal".

Precisamente este viernes 21 de febrero, en la Arena Campeones, ubicada al oriente de la ciudad, Doctor Wagner Junior encabezará una función en la que alternará con Estrellita y Dark Saint en la lucha estrella, para medirse a Syrus, Frank Clown y Perla Lagunera, platillo principal de cinco combates que se escenificarán a partir de las 20:30 horas. El ya legendario gladiador lagunero hizo una pausa en la enconada rivalidad que sostiene con "La Tribu Lagunera" de los Gran Jefe, pero prometió seguir castigando en un futuro a quienes osaron desafiarlo, incluso no descartó un combate "máscara contra cabellera" ante Frank Clown.

Durante el recorrido por el gimnasio, se puede observar prácticamente un "museo", con fotografías y carteles de la larga y brillante trayectoria de Doctor Wagner Junior, resaltando las publicaciones en japonés, muestra de la marca internacional que ha dejado este lagunero, en viajes donde además quedó maravillado con los gladiadores nipones: "admiro mucho la cultura japonesa porque muestran un gran respeto a la lucha libre, yo aquí respeto mucho al público mexicano, pero aquí la lucha es una fiesta y allá en Japón, van creciendo en ánimo conforma avanza la lucha, tienen un gran estilo, una gran disciplina, seriedad, muchas cosas que tienen son de admirarse", confesó.

En cambio, consideró que la lucha libre estadounidense tiene algunos vacíos que no logran llenar, como sí lo hacen los gladiadores mexicanos: "la estampa, la estatura de los monstruos que luchan en Estados Unidos es impresionante, pero les falta el carisma, el vuelo mezclado con llaves y contrallaves, ellos no hacen eso y es la magia de la lucha libre tradicional, todos son grandes atletas, pero sí es superior la lucha mexicana", consideró.

Finalmente, Wagner Junior se sinceró al confesar que la lucha libre le ha dado todo, incluyendo grandes amigos, pero lo que más guarda en su corazón es el cariño de quienes lo vitorean desde las gradas: "los aficionados son lo mejor, son los que me dan el alma para seguir en la lucha, porque arriba del ring hay rivales, pero abajo hay quienes te apoyan. Recuerden que en mi casa, con mi gente y en El Siglo, se me respeta", remató. La charla completa está disponible en el perfil de Facebook de El Siglo de Torreón.