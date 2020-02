Protestan por termoeléctrica

Ya son varias manifestaciones las que han protagonizado los habitantes de Villa Ciudad Juárez y los perredistas a causa de las afectaciones ya mencionadas.

Un caos vial se generó ayer sobre el bulevar Miguel Alemán de Lerdo debido a que habitantes de Villa Ciudad Juárez y perredistas bloquearon un tramo de esta vialidad para protestar por las afectaciones que han surgido a raíz de que la termoeléctrica Guadalupe Victoria está usando el agua potable para sus procesos productivos y no las grises como se había pactado hace años.

"Alto al genocidio ecológico de la termoeléctrica de Lerdo" y "¿Dónde está Semarnat?", fueron algunos de los mensajes que sostenían los inconformes en pancartas mientras los conductores presionaban con el clAxon para que los dejaran pasar.

En esta manifestación, un hombre descendió de un vehículo y reclamó al presidente del PRD en Lerdo, José Antonio Valenzuela, que despejaran el bulevar pues hacía unos minutos acababa de salir del hospital con un menor.

El líder del Partido de la Revolución Democrática en Ciudad Jardín optó por retirar la protesta, no sin antes mencionar que esta problemática es muy grave pues al final de cuentas, también repercutirá de forma negativa en los municipios de Torreón y Gómez Palacio.

Dijo que el gobierno del estado de Durango tiene que intervenir y agregó que "nos encontramos con una novedad, la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) federal no tiene un encargado, no hay quién atienda los temas ambientales que realizan las empresas, estamos ante un gobierno federal que no tiene representatividad en ninguna dependencia".

Valenzuela señaló que este viernes tendrán una mesa de trabajo con funcionarios de la termoeléctrica, con representantes de la Comisión Nacional del Agua, de la Comisión del Agua del Estado de Durango y del Ayuntamiento de Lerdo para volver a revisar el tema. El bloqueo ocurrió minutos después de las 11:00 horas.

11 DE LA MAÑANA

A esta hora, los habitantes comenzaron a congregarse para iniciar con la protesta.