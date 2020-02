Whitney Houston regresa a los escenarios a través de un holograma

Para celebrar el legado musical de Whitney Houston, este 25 de febrero iniciará en Europa la gira que presenta a la cantante estadounidense en forma de holograma, junto con bailarines reales y una banda de música en vivo.

“An evening with Whitney: The Whitney Houston hologram tour”, regresará a la intérprete a los escenarios a través de un holograma proyectado en una malla casi invisible, informó la revista Billboard.

“Ahora es el momento adecuado”, dijo Pat Houston, cuñada de la cantante, exgerente y ejecutora de su patrimonio, que está produciendo el espectáculo en colaboración con Base Hologram, que ha revivido versiones de cantantes muertos como Roy Orbison y Maria Callas.

“Es largo y tedioso, es un proceso complicado, pero que funciona”, señaló Marty Tudor, CEO de Base Hologram, quien explicó que el holograma de Whitney se creó de la misma manera que lo hicieron con Carrie Fisher en la película “Rogue one. Una historia de Star Wars”.

La gira comenzará en Inglaterra el 25 de febrero y se extenderá hasta abril, para después continuar con fechas en Estados Unidos; en este tour sonarán los grandes temas de Houston como “How will I know”, “I will always love you”, Saving all my love for you” y “Greatest love of all”.

A ocho años de la muerte de Whitney Houston, se anunció hace unas semanas el ingreso de la cantante al Salón de la Fama del Rock and Roll 2020, en una ceremonia de inducción que se llevará a cabo el 2 de mayo próximo en el Public Auditorium de Claveland, Ohio, Estados Unidos.