Jennifer Lawrence protagonizará comedia cinematográfica

La actriz estadounidense, Jennifer Lawrence protagonizará la película "Don't look up”, según informó la revista Vanity Fair.

El filme dirigido por Adam McKay, ganador del Óscar al mejor guión original por "The big short" en 2015, comenzará a rodarse en abril y está previsto su estreno este mismo año.

La cinta, contará la historia de dos mediocres astrónomos, quienes deben afrontar a toda la humanidad con la información de que se está aproximando un asteroide que destruirá el planeta.

"Adam siempre ha tenido un gran sentido de la oportunidad a la hora de hacer películas inteligentes” dijo a través de un comunicado Scott Stuber, presidente de la división de películas de Netflix, plataforma en la que se transmitirá el filme.

“Estoy entusiasmado de hacer esta película con Jen Lawrence” dijo el director, que ha brillado en cintas como "Anchorman: the legend of Ron” Burgundy" y "The big short"

Por su parte, Lawrence es una de las estrellas de Hollywood más importantes de los últimos años por lo que el filme estelarizado por la ganadora del Óscar a mejor actriz gracias a el filme "Silver linings playbook", es prometedor.