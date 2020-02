Manolo Marroquín califica a reggaetón y rap como productos artificiales

Los nuevos compositores, la mayoría gente joven, están empujando fuerte con sus propias ideas, tienen su forma de ver el amor, de comprender el romance y lo expresan a través de ritmos como reggaetón, rap o trap, pero siento que no perdurarán como lo han hecho las baladas románticas, afirmó el compositor mexicano Manolo Marroquín.

“Este tipo de composiciones son consumibles rápidos, son productos que considero artificiales, plásticos, que van a durar lo que te satisface, tres meses o seis, y luego se olvidan. Difícilmente permanecerán cosas como esas, que no tienen raíces profundas. Si tú haces una construcción del piso hacia arriba, ten la certeza de que se va a caer pronto. Eso pienso de esa clase de música”, afirmó en entrevista el autor de el tema “El príncipe”.

Para el compositor michoacano, el amor es percibido por las nuevas generaciones de una manera muy distinta a como ocurría hace unas décadas, porque actualmente, dijo, “tú te das cuenta de que ahora a los tres o seis meses de conocerse ya se están casando, pero también a los seis o siete meses ya se están divorciando, lamentablemente, porque no existe la profundidad del tiempo, de conocerse, de verdaderamente ir madurando una relación. Las relaciones ahora las maduran como las frutas, que les ponen un acelerante y crecen rápido, pronto se da una ciruela, una fresa, pero finalmente no tienen sabor. Se precipitan, aceleran una relación que no ha madurado, y por tanto el final no es lo que se espera, así me parece que está pasando”.

El maestro está seguro de que el romanticismo perdurará y eso le permitirá tener más satisfacciones como las que le llegarán en los próximos días, ya que además de que develará las huellas de sus manos en una reconocida plaza comercial de la Ciudad de México, en breve asistirá a una ceremonia en la que se anunciará que su tema “El Príncipe”, que escribió cuando iba en un transporte público y su musa inspiradora fue la actriz Verónica Castro -en ese entonces estudiante universitaria- está nominado como una de las canciones más emblemáticas contemporáneas del acervo cultural mexicano.

“Están seleccionando un número determinado de canciones, y entre esas a lo mejor las 100, las 80 o 75, pronto lo damos a conocer, todo mundo lo va a saber, porque va a haber una ceremonia para reconocer y entregar diplomas. Están recopilando las obras más emblemáticas como de 50 años para acá, o de 75 años para acá, no sé. Ya me dieron la noticia de que ‘El Príncipe’ está nominada. Me preguntaron si aceptaba esa nominación y les contesté: ‘¡Pero por el amor de Dios, se los exijo, claro que sí!’.

El compositor dijo estar muy contento porque se le han juntado un gran número de buenas noticias y lo único que hace es recoger lo que ha sembrado a lo largo de cuatro décadas de trayectoria. “Bendito Dios, ya se acerca el final de mi vida, pues así son las cosas, están llegando noticias y satisfacciones muy grandes. Soy secretario de la Sociedad de Autores y Compositores de México por cuatro años más y en mayo celebraremos los 75 años de su fundación con invitados de 300 o 400 países que vendrán a convivir con nosotros”.