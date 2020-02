Hiram Mier apenado por el mal paso de las Chivas

El defensa Hiram Mier reconoció que existe pena por el mal paso de Chivas de Guadalajara en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX una vez que los resultados no han sido los esperados, no han cumplido con las expectativas que se generaron.

“Vergüenza, da un poco de pena, que los resultados no se están dando. La afición tiene expectativas altas, nosotros también y no hemos podido dar esas alegrías. Sabemos que los números no los hemos dado y estamos conscientes de ello. Es una buena oportunidad de sumar de a tres”, mencionó.

En conferencia de prensa, hizo énfasis en que el plantel está satisfecho con el técnico Luis Fernando Tena, aunque entiende que la falta de resultados positivos por lo regular provoca la salida del entrenador.

“Yo no siento presión, lamentablemente cuando los resultados no se dan es lo primero que pasa, un cambio de técnico, estamos contentos con el profe, trabaja bien, tiene buena idea de juego y le vino bien al equipo”, comentó.

En Chivas urge regresar a la senda del triunfo para que el panorama cambie, “se tienen que dar los resultados para que esos comentarios cambien”, por lo que la idea es triunfar este viernes en su visita a Tijuana por la fecha siete del Clausura 2020.

Hiram Mier detalló que es dentro del plantel donde se tiene que trabajar a tope, hacer análisis, y lo que corresponda para dejar atrás el mal paso, corregir errores, que por ahora tienen al club rojiblanco con seis unidades fuera de la zona de liguilla.

Sobre el acto de su compañero Cristian Calderón, quien asistió a una fiesta después de la derrota contra Cruz Azul, Mier señaló que uno se merece un rato de diversión, sin embargo, dejó en claro que ahora no era el momento por la crisis de resultados por la que atraviesa el Rebaño Sagrado.

“Se gane o se pierda, la verdad yo casi no salgo y hay tiempo para todo: somos seres humanos y tenemos derecho, pero no porque estés bien o mal puedes hacer cualquier cosa”.

Abundó: “Hoy cualquiera tiene un celular y te graba, hay que ser inteligente para darse cuenta a dónde vas y con quién estás y es un tema individual. Él está consciente de que lo que hizo no era el momento, pero ya está hablado y ya está”.

Comentó que vio de buena manera la actitud del atacante Uriel Antuna, abucheado y señalado como uno de los responsables por el descalabro contra La Máquina.

“Lo veo bien, no está diferente como ha estado, ha trabajado al parejo y ayer hicimos trabajo y se ve con confianza. Sé que es gran jugador y sabe del peso que tiene la playera, donde si fallas sale en todos lados y es importante para el equipo. Uriel está bien, hemos hablado con él, no será él último que falle y me pudo tocar a mí o a cualquiera”.