Lila Downs evita ver noticias porque le causan dolor

A Lila Downs le afecta ver las noticias de México, por lo que ha decidido conscientemente alejarse de ellas y desde su trinchera seguir luchando por los derechos de la mujer en un momento tan importante como el que vivimos actualmente.

“Me duele tanto lo que pasa que no puedo, me afecta de una manera tan personal que hasta mi familia me dice”, comentó en entrevista con Notimex la intérprete de “La cumbia del mole”.

Sin embargo, pide no dejar de luchar por las tragedias de las mujeres como los recientes casos de feminicidio que se han visto en el país en menos de una semana, así como ella seguirá con proyectos positivos que relaten la realidad de las mujeres al tiempo que escribirá canciones.

“Hay que presionar para que se tome en serio el derecho de la mujer y las tragedias que está enfrentando en estos momentos. Como compañeras, jóvenes o señoras podemos ser solidarias para lograr cambios. Por fin estamos poniéndole atención a un tema muy severo que tiene mucho tiempo que se ignora de parte legislativo más que nada y de la corrupción, porque son los dos temas que son retos para la política en nuestro país”.

Para la cantante y antropóloga es importante que los padres vayan fomenten valores y creen conciencia en la mente de sus hijos, pues en el futuro estas acciones rendirán frutos como ella los ve en Benito, su hijo de nueve años, que se encuentra interesado en temas como el calentamiento global. “Es también una demostración de los niños que ahora ya están participando políticamente”, agregó.

Al vivir en Oaxaca desde hace cinco años sabe que la percepción es distinta en las comunidades indígenas o las zonas rurales -a las cuales está muy arraigada-, que en la metrópoli, en donde se concentran millones de personas. “El conocimiento que se comparte con las personas en las ciudades es alarmante”, aseguró.

Es por eso que se siente orgullosa del proyecto en el que participa que da aliento a las mujeres a seguir estudiando el bachillerato a través del Fondo Guadalupe Musalem, que se brinda apoyos económicos, además de dar tutoría y traducción a quien lo requiera, todo desde una perspectiva cultural para que se puedan superar las mujeres y elevar su nivel académica.