Revive el juego de Santos como visitante ante Rayados

Los Guerreros de Santos Laguna enfrenta a los Rayados de Monterrey en partido correspondiente al juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa MX.

El equipo lagunero busca su pase en la Sultana del Norte, donde no han logrado obtener buenos dividendos en partidos de eliminación directa.

Los regiomontanos quieren hacer válida su condición de local, tratando de eliminar a los laguneros con una eliminatoria abierta para ambos conjuntos.

AL MOMENTO

El silbante de este partido entre Santos Laguna y Rayados agrega cinco minutos al segundo tiempo.Los Guerreros intentan por todos los medios anotar el gol del empate que lleve el partido a los penales.El cuadro lagunero llega con frecuencia, pero sus ataques no logran concluir dentro de la portería de los Rayados.El balón sigue en control de Santos, pero no logran acercarse con peligro real a la meta de Luis Cárdenas.A pesar de tener superioridad numérica, los laguneros no han podido empatar el encuentro aunque ya cuentan con el control total del esférico.Matías Kranevitter es expulsado luego de una dura entrada sobre Gerardo Arteaga, dejando con 10 hombres al cuadro regiomontano.¡Rayados se salva! Un disparo de Gerardo Arteaga se estrella en el poste, evitando así el gol del empate de los Guerreros.Carlos Acevedo realizó una fantástica atajada resguardando su portería luego de un cabezazo que se intentaba colar a su portería.El árbitro del partido anula un gol de los Rayados por un presunto fuera de juego cometido por Vincent Janssen.El árbitro central del partido agrega solo un minuto en el primer tiempo del partido.Vincent Janssen manda su disparo por arriba de la portería de los Guerreros, perdiéndose así el segundo gol para los locales.El partido se comienza a trabar en el medio sector del terreno de juego, con ambos equipos paseando la pelota por la cancha.Santos ha desaprovechado oportunidades claras rumbo a la portería de Luis Cárdenas, pero no han podido concretar el gol del empate para los Guerreros.El partido tiene un ritmo semi-lento con demasiado pases cortos por ambos equipos, mostrando Monterrey mayor vocación ofensiva.El dominio del balón es alterno para ambos conjuntos, pero sin mostrar peligro en las porterías hasta el momento.Los laguneros han tomado la pelota pero aún no logran crear peligro en la meta de los regiomontanos.Santos Laguna se ha salvado de estar abajo en el marcador por dos goles de diferencia, ya que los delanteros no han concretado las claras oportunidades ofensivas.

¡GOOOL DE RAYADOS! #CopaMXenFOX La bonita gambeta de José Alvarado que le da la anotación de la ventaja a Monterrey pic.twitter.com/nQkbNnl1MJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 20, 2020

José Alvarado dispara a la portería de Carlos Acevedo, marcado el primer gol del partido para los Rayados de Monterrey.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Por la escuadra visitante, Guillermo Almada manda a Carlos Acevedo, Gerardo Arteaga, Félix Torres, Hugo Rodríguez, Jonathan Díaz, Alan Cervantes, Adrián Lozano, Diego Valdés, Carlos Orrantia, Eryc Castillo y Octavio Rivero.

Mientras que Antonio Mohamed, envía a Luis Cárdenas, Jesús Gallardo, César Montes, Nicolás Sánchez, Jhon Stefan Medina, Daniel Parra, Carlos Rodríguez, Matías Kranevitter, José Alvarado, Vincent Janssen y Dorlan Pabón.