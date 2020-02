Yolanda Andrade espera hacer las paces con Verónica Castro

La conductora de televisión, Yolanda Andrade, aseguró que no se siente aludida por los comentarios hechos recientemente por la actriz Verónica Castro, con quien espera, en un futuro cercano, hacer las paces.

Yolanda Andrade y Verónica Castro se distanciaron a raíz de que la primera reveló que habían sostenido una relación sentimental, que las llevó a contraer nupcias, hace algunos años. Tras estas declaraciones, la comunicación entre ambas terminó.

La actriz sinaloense comentó que no se sentía aludida por los comentarios de Castro; señaló que un micrófono puede considerarse como un arma, sin embargo, “ella (Castro), en ningún momento dijo conductora, incluso puede ser un periodista a quien se refería”, aseguró.

“A mí no me toca la pedrada y ella no dijo nada acerca de mí. Lo digo porque yo vi la entrevista que le hicieron y nunca se dirige a mí, así que no tengo porqué ponerme el saco”, explicó Andrade, quien añadió que, para ella, es una falta de respeto que se refiera así a un objeto de trabajo.

Yolanda Andrade comentó a la prensa que espera en algún momento se limen asperezas, porque todo con el tiempo se cura, “el tiempo y un ganchito”.

Por otra parte, la conductora de televisión se refirió a la cubana Niurka Marcos, como una mujer muy sincera, a la cual quiere por su honestidad, “es una buena amiga, que me pone feliz”.