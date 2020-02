Niurka llama 'bruja infeliz' a Laura Zapata tras criticar desnudos

Niurka Marcos y Laura Zapata se encuentran en medio de la polémica, luego de que ambas actrices intercambiaran palabras a su paso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La discusión comenzó luego de que la vedette cubana revelara a un reportero del programa El gordo y la flaca, que estaría dispuesta a posar desnuda a sus 52 años sin ningún problema a cambio de dinero.

“Vendo mucha revista... mientras me den billetes yo enseño el cu...", afirmó.

Las cámaras también captaron la presencia de otra famosa en el lugar, Laura Zapata, por lo que no dudaron en interceptarla para preguntarle sobre si alguna vez ella ha recibido propuestas para posar sin ropa.

La hermana de Thalía aseguró que sí, en diversas ocasiones, sin embargo, reveló, nunca accedió a posar completamente desnuda.

“Pero me negué, las fotos más sexys que tengo de mi vida artística son unas fotos en unas telas envueltas que las voy a subir a las redes para que las vean, pero desnudarme como tal, no para nada”.

Y es que Zapata asegura que ella prefiere las imágenes “bonitas, dignas, correctas”, pues “ya todas se encueraban en esa época, entonces que se encueren las que se encueran, ¿no?”. declaró.

Al enterarse de su respuesta, Niurka respondió a lo dicho por la actriz y arremetió contra ella afirmando que es una mujer sumamente infeliz.

“Esa mujer necesita un poquito de felicidad, no sean tan culer... con ella, tal vez si la hicieran un poquito feliz, dejaría de hacerle daño a los demás, de hablar mal de los demás, de meterse en lo que no le importa, de ser tan bruja y tan desgraciada e infeliz", dijo Nirka sin pelos en la lengua.

“Háganla un poquito feliz. Regálenle algo, lo que sea, para que ella esté tan feliz que deje de j*der a los demás”, añadió.

Asimismo, criticó el aspecto físico de Zapata al considerarla poco agraciada.

“Eres fea, bruja, ya te moriste y no te has enterado. Ella es como una momia, ay que fea es, fea con alevosía y ventaja y además de fea lo poquito que tienes de talento no se ve porque eres fea”.