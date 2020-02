Tras negarle la atención a una de las madres de las familia de las víctimas de supuesto abuso sexual por parte de un profesor del Colegio Irlandés, por personal del Centro de Justicia para la Mujer en Torreón, la coordinación regional ya levantó un acta administrativa por el hecho.

Así lo informó Martha Rodríguez, coordinadora del Centro, quien reconoció que no se prestó la atención requerida a la madre de familia, quien denunció públicamente que no la recibieron, alegando el personal de recepción que ya no había nadie para atenderla.

Ver más: Suman dos casos de abuso sexual en colegio de Torreón

"Levanté un acta administrativa por ese motivo, situación que no es normal en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres. El área de empoderamiento trabaja de 9 a 2 de la tarde los sábado y domingos, y entre semana de 9 a 4 de la tarde. Los ministerios públicos las 24 horas, los 7 días de la semana", dijo Rodríguez.

Asimismo, comentó que cuando es una situación de urgencia que llega por ministerios públicos en fin de semana "se manda a traer a quien se deba de traer".

Rodríguez ofreció una disculpa pública a los familiares de la pequeña afectada.