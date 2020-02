Advierten por niños que regresan solos a casa

En Durango hay bastantes niños que salen de la escuela y se van solos a su casa por lo que urge una red de apoyo para brindarles protección y reducir riesgos.

Y es que, a decir de la diputada Elia del Carmen Tovar Valero, resulta inadmisible que en el caso de Fátima, que consternó al país, se haya permitido que se fuera con una persona ajena a la familia.

En tal sentido, consideró necesario reformar protocolos en las instituciones en Durango para proteger a los menores, ya que en la actualidad nadie está exento de riesgos.

"Hemos visto niños que traen aquí (señalando el cuello) amarrada una llavecita y son niños de segundo y tercero; y ellos se hacen responsables de abrir su casa y a veces hasta un niño de cuarto se lleva al hermanito de segundo o de primero", lamentó.

Ante ello, consideró necesario crear redes de apoyo. "Las situaciones sociales son muy diferentes, dependiendo de los contextos. Cuando hay esa necesidad, que es ya muy notoria en todos lados porque trabaja mamá y papá, es necesario buscar quién se haga responsable de los menores. Lo digo porque con tristeza he visto y digo: ¿donde está el tío o la hermana?", enfatizó.

Y advirtió que se tiene que trabajar con las instituciones, con los padres de familia y con los empresarios, "porque las empresas también deben de dar esa oportunidad y ver de qué manera apoyan a sus trabajadores; no podemos arriesgarnos a que por un retardo o una vez que una madre de familia no recoja a un hijo, esté tan expuesto como lo estuvo esta niña".

Y agregó que los discursos ya no son suficientes. "Ya no podemos decir que estamos muy tristes por lo que pasó, se tiene que hacer un trabajo serio de vinculación con lo que puede ser la Fiscalía, el mismo Congreso, seguridad, porque no podemos permitir que siga pasando esto (...) Fue muy tarde estar sacando las fotos de la señora que se la llevó, necesitamos hacer un llamado a trabajar en conjunto porque tenemos que estar alertas para que no se repita", advirtió.

Por su parte, la diputada Alicia Gamboa enfatizó que en la próxima sesión del Congreso ingresará una serie de iniciativas para promover que en los lugares de trabajo se permita a los padres y madres ir por sus hijos a la escuela, "que afecta a las empresas, sí. Pero más va a afectar que no hagamos algo ante esta realidad que estamos viviendo".

Y es que, "en Durango, en la mayoría de las escuelas los niños se van solos a su casa", advirtió.