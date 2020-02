Otro escándalo en Enamorándonos

El ambientalista y conductor Arturo Islas hizo una enérgica denuncia hacia dos jóvenes, Rodolfo Márquez y Juan Durán (participante de Enamorándonos), ya que subieron historias de Instagram en donde se aprecia claramente cómo pegan en la nariz y maltratan a un cachorro de leopardo mientras se ríen. El leopardo se nota claramente exaltado, espantado, y a cada oportunidad trata de huir de la persona que lo agarra y de quien toma el video. "Es una acción que había que denunciar, ya el haberlo exhibido públicamente puede ser un gran escarmiento para ellos, por un lado me da mucho gusto la respuesta de la gente y por otro me da mucha tristeza que jóvenes con tantas oportunidades económicas puedan ser tan indiferentes con seres vivos que no pueden defenderse, es un abuso", dijo Arturo.

Tras dar a conocer los videos, tanto Alberto Ciurana como Sandra Smester se comunicaron con Arturo para externar su preocupación por la situación, y no solo ellos, también se han comunicado con él Presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta y Frank Carlos Camacho, director de Africam Safari, para ofrecer su ayuda no solo en el rescate sino en la atención médica y en la búsqueda de una vida digna para el pequeño leopardo.

Incluso, el lunes, Juan tuvo que dar una explicación en Enamorándonos.

La conductora Carmen recordó los valores del programa y reprobando totalmente la conducta de maltrato hacia un ser vivo. Le quitó el broche de corazón a Juan Durán y le exigió dejar el foro de Tv Azteca.

En lo que le corresponde, Arturo hará la denuncia ante la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al ambiente) para que sea decomisado el cachorro y los multen. También aseguró que no hay que satanizar a estas dos personas, ya que posiblemente pueden reivindicarse.

"No hay que llevarlos al límite cuando se puede dar la oportunidad de que recapaciten, de que regresen al animal y estudien, que se acerquen a profesionales. Creo que cualquiera puede equivocarse, el tema es que es muy delicado equivocarse con la vida, y a veces siento absurdo hablar de segundas oportunidades cuando la noticia de ayer es lo que pasó con una niña de siete años, ¿hasta dónde la sociedad puede permitir que existan estas segundas oportunidades?, sé que no es equiparable el daño pero finalmente es abuso a un pequeño, de diferente forma", comentó.

Antes de que fuera expulsado de Enamorándonos, Carmen Muñoz le pidió una explicación a Juan Durán.

Él dijo que el fin de semana fue a casa de un amigo que tiene animales exóticos (Rodolfo Márquez), que le tenía mucho miedo al animal, "como él sabe que yo toda mi vida he convivido con animales, que me encantan, por cierto, fui y tenía tres días que no comía, estaba asustado, estaba fuera de su hábitat, me habló, yo le ayudé (...) fui, lo agarré le di de comer con su bibi porque es un cachorro, no puede comer por sí solo. Tienes que hacer que confíe en ti, en redes sociales están viralizando unas fuertes imágenes donde no soy yo, hasta yo me sentí mal porque yo dije yo no soy esa persona, de todo corazón me disculpo porque yo no soy así, yo soy el primero que está en contra del maltrato animal".

Juan se justificó y dijo que Arturo lo estaba "difamando". Invitó a que vieran que el animal está en "perfectas condiciones".