Rap y pop brillan en Brit Awards con Harry Styles

Harry Styles se presentó en la edición número 40 de los Brit Awards y desencadenó una locura entre sus fanáticas después de interpretar Falling, con un atuendo llamativo de encaje blanco.

El cantante británico se presentó en los premios Brits 2020, donde interpretó la balada melancólica de su nuevo álbum de estudio Fine Line.

Acompañado de dos pianistas y rodeado de agua que llegaba hasta sus tobillos, Styles causó furor rápidamente entre sus seguidoras.

Mientras las primeras notas de Falling resonaban en la premiación celebrada en Reino Unido, el compositor vestía pantalones, camisa y guantes de encaje blanco, y entre los comentarios que fluían velozmente en las redes sociales, la conmovedora interpretación le sacó más de una lágrima en los cibernautas y a otros cuantos reacciones más dramáticas.

Styles fue nominado en dos categorías: Mejor Artista Masculino Británico y Mejor Álbum Británico, aunque no resultó vencedor en ninguna, sus fieles devotos aseguran que el premio no le quita ningún mérito como artista al intérprete de Adore You.

Los grandes triunfadores de la noche fueron Lewis Capaldi (Artista revelación y Mejor canción) y Dave (premio a mejor álbum: Psychodrama)

El show, realizado este martes en la O2 Arena de Londres, lo abrió Mabel interpretando su gran éxito Don't call me up.

La estadounidense Billie Eilish interpretó No time to die, el tema de la nueva entrega de la saga James Bond, a estrenarse ese año.