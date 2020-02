Estiman tarifa de Metrobús en 20 pesos

José Ángel Cuéllar, integrante del gremio de transportistas de Torreón, advirtió que, de acuerdo a las revisiones previas que han hecho para la operatividad del Metrobús Laguna, el nuevo sistema deberá tener un costo por viaje de al menos 20 pesos, al tomar en cuenta la operatividad de las rutas alimentadoras y la ruta integral (troncal).

El empresario mencionó el caso de la ciudad de Chihuahua, donde se contará con tres rutas diferenciadas y las autoridades estatales brindarían un subsidio. Aun con todo ese posible acuerdo, el precio por viaje del sistema se tasa en alrededor de 20 pesos, situación que podría ser similar para La Laguna desde el punto de vista de los transportistas.

"Todo lo vas sumando y todo va a una tarifa. Hace poquito se cuestionó algo de lo que viene siendo el Metrobús de Chihuahua, que se volvió a tratar de echar a volar… Se cobra una tarifa por la ruta alimentadora, otra tarifa por la ruta integradora y el Gobierno del estado da un subsidio, son tres partidas, entre las tres partidas te hacen una tarifa de alrededor de 22 pesos, para un viaje normal".

Cuéllar se refirió a los comentarios que realizó el titular del Órgano Regulador del Transporte Masivo en Coahuila, Alfonso Tafoya, quien señaló durante la semana pasada que la tarifa dentro del sistema Metrobús Laguna podría ser de alrededor de 10 pesos, aunque la cifra debía analizarse con detalle durante la presentación del modelo de negocios del proyecto, antes de que concluya el mes de febrero.

"No, no es viable. Inclusive para muchas de las rutas actuales, aquí en la ciudad de Torreón, 10 pesos no es viable para muchas rutas, con diésel y con camiones estándares, o sea, ni siquiera de los de 12 metros y cama baja, etcétera… Eso (precio del pasaje) se determinará con base en el modelo de negocios, pero debe ser un poco arriba de 20 pesos", advirtió el transportista.

Fue también durante la semana pasada cuando el titular de la Secretaría de Infraestructura de Coahuila, Gerardo Berlanga Gotés, señaló que previo a la presentación del modelo de negocios realizarán una reunión entre autoridades del estado y del municipio de Torreón; estarán presentes además el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde Jorge Zermeño.

No obstante, dijo que la fecha aún estaba por definirse, al igual que en el caso de la presentación del modelo de negocios.

Al respecto, Cuéllar dijo que "hasta ahorita no hay una invitación base que exista", además de que aún se encuentran "aguantando" las propuestas de análisis para la revisión de la tarifa del transporte público correspondiente al 2020, precisamente para revisar el tema del Metrobús en primer lugar.

20 PESOS sería la tarifa por viaje unificada con el Metrobús, según José Ángel Cuéllar.

Costo