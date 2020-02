Nicolás Vikonis, tranquilo a pesar de los errores del VAR

El portero uruguayo Nicolás Vikonis prefiere tomar con calma los errores que ha cometido el VAR y que han afectado al equipo del Puebla, ya que consideró que así como ha jugado en su contra, llegará el momento que los beneficie.

"En algunos fallos siento que hemos sido perjudicados, pero entendemos dentro de una dinámica que en otro momento se van a equivocar a favor nuestro, entonces lo tomamos con tranquilidad", dijo.

Manifestó que más allá de que los números no son los mejores para el conjunto de la "Angelópolis", consideró que ha existido una evolución positiva.

"Creo que cada partido implica la posibilidad de conseguir una victoria, que termina siendo el objetivo de este juego, nosotros venimos de una serie de resultados adversos. Entiendo que en los trámites de los juegos por ahí faltan detalles para lograr las victorias, siento que ha existido un crecimiento al nivel del juego respecto al semestre pasado", estableció.

Por otra parte, agradeció los elogios que ha recibido por sus buenas actuaciones, sin embargo, destacó que para él lo más importante es el bien colectivo.

"No me interesa mi actuación individual, yo necesito que el equipo gane, me alimenta el ego entender que ganemos porque en definitiva es eso, que la afición este contenta, que el sentimiento que tiene el equipo lo refleje en una buena productividad de puntos, yo estoy preocupado por conseguir los puntos", acotó.

Así mismo, de cara al duelo con Toluca, manifestó que "tiene jugadores muy interesantes de medio campo hacia adelante y eso implica una posibilidad muy linda de volver a conseguir tres puntos".