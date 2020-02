Dicen que Danna Paola dedicó tema a Eleazar

A pesar de que han transcurrido años desde que Danna Paola y Eleazar Gómez pusieron fin a su relación, aseguran que ambos se siguen mandando indirectas a través de sus canciones.

Los actores se conocieron durante la grabación de la telenovela Atrévete a soñar en 2009, en la que ambos eran protagonistas.

Fue ahí donde surgió el amor entre ambos, sin embargo, afirman que la relación entre ellos era intensa al punto de llegar a la violencia, por lo que aseguran los artistas terminaron en malos términos.

Aquel tórrido romance que vivió la intérprete de Mala Fama ha hecho que se enfrasque en una pelea musical con Eleazar, pues aseguran que Danna dedicó su más reciente tema Sodio a su ex.

No obstante, Gómez acaba de estrenar su nuevo sencillo No me puede olvidar, en la cual el video presenta guiños hacia quien fuera su novia, pues en la letra menciona frases como: "Yo no soy Pablo y tú no eres mi Ariana", además, se señala que la modelo del clip es parecida a la jueza de La Academia.

"¿Y cómo olvidarte? Si yo fui el primero en amarte". "Cómo se nota que aún yo te gusto". "Ya me enteré que preguntas por mi, hay fuego que no se puede fingir", se escucha rezar la canción.

Pero mientras sean peras o manzanas, Danna sigue muy ocupa con su carrera y más ahora que la tercera temporada de Élite ya tiene fecha de estreno.

La producción de Netflix, protagonizada por Danna Paola, llegará a todo el mundo el próximo 13 de marzo.

Según reveló la plataforma de streaming, esta nueva entrega arranca con el regreso del personaje de Polo (interpretado por Álvaro Rico) quien vuelve al colegio Las Encinas, lo que provocará una nueva tragedia. Además presentará la última etapa de los estudiantes en el prestigioso instituto español donde tomarán decisiones que cambiarán su futuro.