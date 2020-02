Tras varias eliminaciones, Santos busca revancha ante Rayados

Ha llegado la hora de cobrar cuentas pendientes para los Guerreros del Santos Laguna, visitando esta noche a los Rayados del Monterrey, en el partido de vuelta dentro de la ronda de cuartos de final, en la Copa MX.

El partido comenzará a las 19:00 horas en el estadio BBVA, la moderna casa de "La Pandilla", donde los Albiverdes fueron goleados hace apenas un par de meses, lo que a la postre les costaría quedar eliminados en la Liga MX, cuando estaban considerados como favoritos al haber terminado como líderes de la clasificación general.

Y aunque no se trata de la misma competencia y no se le suele dar la misma importancia a la Copa MX que al torneo de Liga, para Guillermo Almada y compañía no puede dejar de tener un significado especial el meterse a la cancha de los Rayados.

1 GANADO 10 empates y 14 derrotas es la marca de Santos en sus últimas 25 visitas a Rayados en todas las competencias.

Los Albiverdes sostuvieron ayer un entrenamiento ligero en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, para luego emprender el viaje hacia la capital neoleonesa, donde descansaron y hoy se reportan listos para afrontar el compromiso que al momento está igualado sin anotaciones, luego de que los equipos no lograron hacerse daño durante los primeros 90 minutos.

Esta noche, los Guerreros tienen la oportunidad de sacudirse el dominio que han ejercido los Rayados en enfrentamientos entre sí, cuando de eliminación directa se trata, ya que los de Monterrey han ganado 4 series consecutivas, así como 6 de las más recientes 7 confrontaciones, englobando Liga, Copa y Concacaf Liga Campeones.

Tras la agónica victoria de los Guerreros en la semifinal del Apertura 2008, con el recordado gol de Fernando Arce, los Albiverdes han sufrido en demasía para eliminar a los Rayados en series eliminatorias, comenzando el martirio con la final del Apertura 2010, cuando los regios se impusieron por marcador de 5 goles a 3 en el marcador global. Siguió la final de Concachampions 2011 - 2012, en la que Monterrey ganó la Ida por 2 a 0 y aunque los laguneros vencieron en el de vuelta por 2 a 1, el boleto al Mundial de Clubes quedó en poder de los regiomontanos.

Llegó la revancha para los Guerreros en la final del Clausura 2012, cuando bordaron la cuarta estrella en el escudo santista, a costa de los Rayados, a quienes vencieron por global de 3-2, coronando una inolvidable liguilla en la que "despacharon" también a los Tigres.

Pero a partir de entonces, "La Pandilla" ha sido dominante, comenzando con la final de la Concachampions 2012-2013, en una increíble voltereta que sufrió el equipo que entonces era dirigido por Pedro Caixinha y que ya se hacía con el título en las manos, pero en unos cuantos minutos la balanza se inclinó del lado del Monterrey.

En los cuartos de final del Apertura 2017 de la Copa MX, los Rayados eliminaron a Santos por marcador de 4-1, cuando la fase eliminatoria del torneo copero se jugaba a un solo partido y se disputó en el BBVA. Posteriormente, llegaron los cuartos de final del Apertura 2018 y los del Apertura 2019, ambas ocasiones se cerró la serie en el estadio Corona, pero no fue suficiente para que los Guerreros lograran avanzar, quedando eliminados de manera dolorosa.

Para el partido de esta noche, ambos entrenadores se plantean alinear cuadros alternos a los que utilizan de manera frecuente en la Liga MX, pero habrá que esperar hasta minutos antes del silbatazo inicial del árbitro central Diego Montaño, para conocer la decisión final de Guillermo Almada y Antonio Mohamed.

En caso de que el partido de esta noche termine en empate, se procederá a definir a un ganador mediante el cobro de tiros penales de manera directa, es decir, no se disputarán tiempos extras.

Van por la victoria

Carlos Acevedo, arquero de los Guerreros, se mostró confiado en que Santos pueda obtener su boleto a semifinales. “Toca ir a buscar el triunfo, que es lo que queremos, seguir avanzando en la Copa y hacer un gran partido”.

Sobre el juego de ida, el portero rescató que dejaron su portería en cero, “pero no hay ventaja para nadie, se empieza desde cero y vamos con toda la convicción de ganar”.

Acevedo mencionó que la Copa MX “no deja de ser un gran aparador, hay que buscar esa copa con toda la convicción, con todas las ganas y deseo de triunfo”.

El canterano santista dijo que los Guerreros seguirán con la mística de Guillermo Almada, que es “ir a proponer a cualquier cancha, ejercer la presión, que es lo que nos caracteriza, y vamos con toda la convicción de ganar y con muchos deseos de salir victoriosos”.

Sobre la importancia de la Copa MX para él, Acevedo mencionó que es “muy importante, porque es complicado estar esperando una oportunidad, los partidos de Copa son las oportunidades que quiero para mostrarme, para seguir mejorando mi nivel y la intención mía y de todo el grupo es avanzar para poder seguir jugando”.

Se complica