Proponen antidoping a integrantes del Cabildo de Torreón

Ediles de la fracción del PRI en el cabildo de Torreón buscan que se hagan pruebas antidopaje al alcalde Jorge Zermeño, la totalidad de los integrantes de cabildo y directores de las diversas áreas que componen la estructura del Ayuntamiento.

La propuesta se realizó durante el martes en la Vigésima Novena Sesión Ordinaria de Cabildo, cuando el representante de la fracción tricolor, José Antonio Gutiérrez Jardón, pidió el uso de la voz para realizar el llamado a la ejecución de pruebas de control de sustancias prohibidas en "puestos clave" del Municipio de Torreón.

Recordó las pruebas antidoping que se le realizaron a inicios de mes a trabajadores del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, mismas que generaron resistencias de parte de los empleados sindicalizados, quienes exigieron mayores garantías y seguridad de resultados.

"La semana pasada nuevamente fuimos testigos de un nuevo escándalo en el Simas, a causa de la realización de pruebas antidopaje, las cuales, si bien están consideradas en la Ley Federal del Trabajo, causaron malestar, ya que nuevamente han sido las formas las que han causado el descontento entre los trabajadores... Una buena práctica de liderazgo es emprender una acción de gobierno poniendo el ejemplo. Es el líder el que debe mostrar a su equipo de trabajo las buenas prácticas. Consideramos que ampliar estas pruebas a otras áreas del Municipio contribuirá a tener mayor certeza en la Administración y a no estigmatizar a un sector de trabajadores", señaló.

Ante dicho planteamiento, ediles del PAN como Esteban Soto y Sandra Mijares admitieron que se trata de una acción "positiva", aunque llamaron por tener claridad en la realización, alcances y costos de las pruebas, por lo que finalmente el acuerdo fue turnado a las comisiones de Salud y Hacienda para su análisis posterior.

Los ediles del PRI advirtieron que no dejarán que el tema sea "bloqueado" de ninguna forma, por lo que darán seguimiento al mismo para que pueda ser aprobado en las comisiones y luego ante el pleno del cabildo. "No tendrían por qué no hacerlo, sería muy lamentable que se nieguen", señaló la síndica de vigilancia, Dulce Pereda.

Propuesta