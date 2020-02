Ofertará SNE 400 vacantes en Torreón

Hoy miércoles 19 de febrero se ofertarán 400 vacantes de más de 42 empresas en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Torreón, en un horario de 10:00 a 13:00 horas.

Raúl Garza del Valle, coordinador regional del SNE, explicó que los interesados deben acudir a calle Zaragoza número 148 bis sur, en la zona Centro, pues se tienen vacantes para puestos destacados como servicio al cliente, ingeniería en manufactura, supervisor de almacen, ingeniería en seguridad industrial y medio ambiente.

El funcionario refirió que la búsqueda de empleo implica una actitud que está asociada a la disposición para encontrar un trabajo, por lo que se recomienda acudir con una actitud positiva que refleje el empuje de conseguir esa plaza laboral.

El Servicio Nacional de Empleo presenta algunos consejos para lidiar con la entrevista de trabajo, que suele ser el paso que compromete los nervios de los buscadores, pero que también es, durante el proceso de selección, la parte más importante, pues en ella el área de recursos humanos de la empresa, o directamente el empleador, obtienen información muy importante sobre quien busca incorporarse a la empresa.

Se sugiere poner atención, saludar de forma convencional al entrevistador, mirar a los ojos, no extienda la mano antes que él, tomar asiento hasta que se lo indique, recuerde que él lleva la batuta, no le tutee, no muestre dudas sobre su trayectoria ocupacional, y ponga atención a lo que se le pregunte.