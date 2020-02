Hater, aplicación los une por el odio

Buscar pareja en internet es cada vez más común y sencillo. Existen diversas aplicaciones que reúnen a usuarios en busca de amistades, el amor verdadero e, incluso, una aventura discreta. Pero para que una relación en verdad funcione deben tener cosas en común, como lo que odian, esa es la premisa de la app Hater.

Gracias a la tecnología, las plataformas para encontrar el amor pueden analizar compatibilidades para proponer parejas y acercar contactos. Sin embargo, en la mayoría de los casos este enlace se hace con base en los gustos de las personas, sus hobbies, su profesión, sus intereses, pero, ¿en dónde queda la contraparte, lo que no les gusta?

Y es que puedes tener muchas cosas positivas en común con alguien pero, ¿qué tal si uno odia algo y al otro no le molesta?, seguro podría haber problemas más adelante, algo que Hater busca solucionar.

Esta aplicación móvil utiliza la misma dinámica que Tinder, en la que debes deslizar la pantalla de acuerdo a si te gusta las personas que te muestra la pantalla. Lo que la hace diferente es que te acerca a aquellos que odian o les molesta lo mismo que a ti.

Para utilizar Hater es necesario realizar un registro y responder una serie de preguntas decidiendo si es algo que te gusta, amas, te disgustan u odias.

La plataforma cuenta con más de 3 mil temas diferentes por ejemplo: ¿Odias la gente que le toma selfies a la comida? ¿Odias el calor? ¿Odias levantarte temprano? ¿Odias a las Kardashian?

La inspiración de los creadores para este desarrollo se basa en la idea de que todos detestamos algo en particular pero a menudo no lo expresamos abiertamente. No obstante, al momento de buscar una pareja este factor puede ser un elemento clave que los una o aleje. Cabe señalar que, aunque une a las personas con base en lo que odian, los creadores de Hater aseguran que no tolerarán el fanatismo, en particular sobre temas como razas, religiones o tipos de constitución física, por lo que moderan los temas y tienen una estricta política de bloquear inmediatamente a cualquiera que abuse del servicio.

Hater puede descargarse tanto en dispositivos Android como iOS. La mala noticia, por ahora solo está activa en Estados Unidos por lo que todo el contenido está en inglés.