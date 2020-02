Edwin Hernández llega a europa por falta de oportunidades en México

La idea de pasar del futbol mexicano al europeo suele concebirse como un paso hacia adelante en la carrera de un jugador, pero, en algunos casos, el brinco se debe a la falta de oportunidades.

Ese es el caso de Edwin "Aris" Hernández, lateral campeón con Chivas en el Clausura 2017 y quien, a los 33 años de edad, se encuentra en la víspera de iniciar una etapa de seis meses con el Salamanca, de la Segunda B de España.

"Buscar acomodo en la Liga MX era nuestra prioridad", reveló el zaguero, quien fue contundente en su crítica a los clubes nacionales.

"El cupo de extranjeros es mucho. Muchos jugadores se pueden quedar sin trabajo. Ya lo sabemos; a veces le dan prioridad al extranjero sobre el mexicano", señaló. Sin intención de profundizar en el tema, el "Aris" se refirió a su futuro, mismo que no deslinda —por sus deseos— del Guadalajara.

"No hablaría de revancha porque dejé muchas cosas ahí. Los títulos nunca se van a borrar. He dejado una gran época y me gustaría regresar porque es el equipo que amo", apuntó.

El hidalguense aseguró que confía en que las circunstancias se den para que El Rebaño esté de vuelta en los primeros planos. Aunque sabe que nada garantiza su regreso con los tapatíos, se ve, una vez más, enfundado en la camiseta de un equipo del circuito mexicano.

"Me voy con la ilusión de regresar a México. Soy un jugador que tiene mucho que dar y lo tengo que demostrar también allá", concluyó.