Hijo de Mariana Levy dedica emotivo mensaje a Ana Bárbara

José Emilio, hijo de la fallecida Mariana Levy asegura que la cantante Ana Bárbara ha sido una segunda madre para él.

José María Fernández "El Pirru", estuvo casado con Ana Bárbara después de que la actriz mexicana Mariana Levy falleciera, ante esta situación la intérprete de "Bandido", no quiso quitarse la obligación de madre y los crío como si fueran sus propios hijos.

El amor entre Ana Bárbara y los hijos de José María es mutuo, ya que ellos la consideran y quieren como a una segunda madre, pues así lo expresó Emilio a través de sus redes sociales al subir una foto con la cantante.

"Te amo ma", fue la dedicatoria que José hizo a la cantante, y a pesar de que fueron pocas palabras, es evidente el amor que le tiene ya que en seguida los seguidores de ambos se hicieron presentes en la publicación dejando mensajes tiernos.

Esta no es la primera vez que observamos cariñoso al joven de 15 años con la intérprete de "Lo Busqué", ya que en su cumpleaños número 47, José la llamó "madre" y le escribió:

"Yo creo en los milagros porque tenerte en mi vida ciertamente es un milagro, mujeres hay muchas, madre solo una y como tu ninguna. Cuando era pequeño siempre me cuidaste con dedicación, has realizado un enorme esfuerzo para poder criarme, eres la persona que más aprecio porque sin ti no podría ser feliz, gracias. Te amo mamá".

Para reafirmar el afecto que se tienen, José Emilio puso de perfil la misma foto que subió donde expresa todo el cariño que le tiene a la cantante del género regional mexicano. De igual forma, Ana Bárbara a través de sus redes sociales expresa el cariño que le tiene a él y a su hermana Paula.