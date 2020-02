Emma Coronel se une a campaña contra abuso de menores

Ante el sonado caso de la trágica muerte de la niña de 7 años, Fátima, ahora la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán ha manifestado en contra del abuso infantil a través de una publicación en sus historias de Instagram.

Emma Coronel colocó una foto en la que se lee, “Yo soy listón verde. Las niñas y los niños no se tocan, no se golpean, no se abusan, no se matan”.

La campaña de listón verde nace a raíz del asesinato de la pequeña en la Ciudad de México, caso que ha conmovido al país y ahora a la esposa del exnarcotraficante.