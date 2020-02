Aseguran que Tena tuvo que 'bajar de su nube' a José Juan Macías

Apenas en su primero torneo de regreso con Chivas, José Juan Macías habría recibido una llamada de atención por parte de su director técnico, Luis Fernando Tena.

Según lo publicado por El Universal, “JJ” no ha entendido del todo que ya no está en León y que el juego ya no gira en torno a él, o sea, que ya no es la estrella, por lo que aseguran que el entrenador del Rebaño Sagrado tuvo que aplicar un “bajate de tu nube”, motivo por el cual estuvo sentado en el juego contra Cruz Azul.

En su ingreso a la cancha, Macías se dejó ver sin mucha entrega y poca disposición, tanto que llegó a gastar la paciencia de Tena.