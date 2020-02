Actriz lagunera participa en Narcos

La actriz originaria de Torreón, Coahuila, Mayra Hermosillo, se pone en la piel de quien fuese la mente maestra del Cártel de Tijuana, se trata de su líder Enedina Arellano Félix, a quien da vida en la segunda temporada de Narcos: México a lado de Diego Luna.

Tras el éxito de la primera entrega en 2018, Netflix estrenó en su plataforma la segunda parte de esta producción que sigue la vida de "Miguel Ángel Félix" (Diego Luna), quien durante los años 80, se convirtió en el zar de la mariguana en México, fundando el primer Cártel de Guadalajara.

Esta temporada está conformada por 10 capítulos en las que cuenta con la participación de Hermosillo, quien es la encargada de retratar la personalidad de una de las criminales más peligrosas dentro del mundo de las drogas, y de quien a la vez se conoce muy poco.

Así mismo lo reveló la actriz torreonense en una entrevista para el medio La Razón, en el que habló sobre el reto que implicó hacer este papel.

"Se sabe poco de la líder del Cártel de Tijuana, ya que no es una 'celebridad' como muchos de los personajes que se dedican al crimen organizado", comentó.

Asimismo, reveló acerca de la personalidad de Enedina, que descubrió a través de la lectura de libros y artículos relacionados con el narcotráfico.

"Lo que descubrí fue que es una mujer seria, que no dice malas palabras, es religiosa y que no le gusta resolver los problemas con sangre; que estudió contabilidad y por ello se volvió una experta con los números, lo que le sirvió para lavar dinero. Algo que me asombró fue conocer uno de sus sueños de joven: ser reina de belleza, pero sus hermanos se lo truncaron por el negocio que manejaba la familia", detalló a la publicación.

Esta es la segunda ocasión que la actriz torreonense comparte escena con Luna, pues en 2017 ambos trabajaron juntos en la puesta en escena Privacidad.

"Laborar con él es una de las experiencias más bonitas que he tenido; siempre ha sido un hombre muy generoso y le gusta que las cosas caminen bien; genera una unión increíble en el set", afirmó.