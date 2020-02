Fallece Salvador Pulido Flores, el 'mero mero' de La Laguna

Muchos laguneros se fueron de compras motivados por los consejos que un lagunero les daba en relación a productos o servicios.

Ese torreonense que además alegró la vida de una gran cantidad de habitantes de la región era don Salvador Pulido Flores. Ayer murió dejando un gran vacío en la televisión y la radio de la Comarca Lagunera.

Su cuerpo fue velado este lunes desde la 1:00 de la tarde en una funeraria de la avenida Allende esquina con calle 11.

Hoy se realizará una misa de cuerpo presente a las 12:00 del día en el mismo sitio.

Salvador Pulido Cepeda, nieto de don Salvador, comentó a El Siglo de Torreón que su abuelo se fue tranquilo en su propio hogar.

"Murió a los 87 años. Estos últimos dos meses su salud se vio muy mermada, tenía una infección y otros problemas. Falleció mientras dormía", externó en entrevista.

Salvador Pulido Flores nació en Torreón, en la colonia La Metalúrgica. Fue pionero de la televisión local aunque también trabajó en Monterrey en la emisión, Más Noticias.

Tuvo en La Laguna varios programas como Vámonos de compras que proyectaba el Canal 2. De igual manera laboró en diversas radiodifusoras. Su último trabajo fue en Radiorama.

"Tenía un carisma enorme que hacía que le cayera muy bien a las personas, era un muy buen hombre con unos valores grandísimos y con una manera de ver la vida tan hermosa que al hablar con él te hacía sentir que tal vez esta vida no es tan mala como parece y que ciertas cosas sólo pasan para aprender sobre ellas para enfrentar el futuro incierto", expresó su nieto.

Pulido Cepeda dijo que vivió grandes momentos al lado de su abuelo, sin embargo, recordó uno muy especial.

"La imagen que más se me viene de él es aquélla donde él y yo veíamos Tom y Jerry, en la época donde Cartoon Network lo transmitía por las noches.

"Es una memoria que añoro mucho, y hay muchas más por supuesto, pero ésa es la más preciada que tengo porque era un momento que sólo compartíamos él y yo", señaló.

Justo hace unos días, el payasito Cepillín dijo en entrevista con este diario que tenía muchas ganas de saludar al presentador ya que trabajaron juntos en Monterrey y posteriormente el regiomontano acudió en diversas ocasiones a los programas del lagunero.

El fallecimiento de don Salvador Pulido Flores conmocionó las redes sociales. Amigos, familiares y conocidos le dedicaron emotivos mensajes en Facebook y Twitter.

De igual manera, comunicadores de la región hicieron énfasis en el legado que dejó Pulido Flores. Héctor Becerra Delgado, de GREM, dijo que la presencia del fallecido en la TV fue constante y señaló que el estilo de conducción de don Salvador le apostaba a la simpleza. "Dicharachero, alegre y hasta cantante, interpretaba en vivo jingles sin acompañamiento musical para sus anunciantes: La Escoba, boticas La Palma, Centro Dulcero y más; tonadas que son parte de los recuerdos de muchos de nosotros. Su hijo Chava Jr. estudió ciencias de la información en el desaparecido ISCYTAC y se sumó detrás de cámaras a los espacios de su padre", relató.

El titular del programa Filmanía agregó que a pesar de la llegada de algo de tecnología a la pantalla chica, el nacido en la colonia La Metalúrgica le apostaba a las ideas sencillas.

"Y tenía la razón al hacer eso. Hoy algunos de sus patrocinadores ya no existen, pero los recordamos cantando: 'Vamos a La Palma, alma de mi alma', 'El Centro Dulcero, en dulces el mero mero' y otras pegajosas creaciones. Se ha ido un hombre trabajador y figura pública entrañable", opinó.

Para el periodista de Televisa Laguna, Luis Amatón, con la partida de Pulido Flores se termina una etapa de comunicadores laguneros hechos de manera empírica, pero con mucha claridad y calidad en sus ideas.

"Don Alonso Gómez Uranga y Manuel Padilla fueron de esa generación. Junto con Salvador se iniciaron en la televisión en los años setenta y ochenta. "Pulido Flores se dedicó a la publicidad al 100 por ciento. Lo recordaremos mucho por sus frases a la hora de hacer comerciales. Tuvo varios refranes que se hicieron famosos".

Amatón comentó que don Salvador tenía un don para hacer publicidad y sin duda su muerte es lamentable para toda la Comarca y otros sitios del país.

"Se ha ido un romántico de la televisión y de la publicidad efectiva que hoy en día no hay. Es una pérdida sensible no sólo para esta tierra sino también para otros sitios en donde trabajó como Durango y Ciudad Juárez", puntualizó.