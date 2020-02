Mujeres forman grupo de apoyo en Facebook

A través de la red social Facebook se creó un grupo de protección a mujeres en La Laguna, el cual a menos de dos días de que inició, sumaba 30 mil 331 miembros (hasta las 18:30 horas de este lunes).

La iniciativa se creó a raíz de las agresiones contra mujeres que a últimas fechas se han suscitado a nivel nacional y que derivó en movilizaciones en varios puntos del país y en La Laguna. Las integrantes del grupo fueron un poco más allá, y se organizaron desde el ámbito en el que se desempeñan para poner su granito de arena para evitar la violencia de género.

A la iniciativa se han integrado profesionistas, amas de casa, taxistas, obreras, activistas, estudiantes. Las mujeres comparten información sobre situaciones de riesgo, ofrecen apoyo jurídico, médico, psicológico, además de servicios de transporte seguro, incluso hasta sus casas, en caso de que alguien se encuentre en una situación difícil.

La página fue creada apenas el domingo 16 de febrero se consigna "No somos un colectivo (...)No es una ONG ni una organización política. No somos un grupo feminista o feminista radical pero no rechazamos a quienes son parte de ellos. Aquí nos respetamos y nos cuidamos, el principal objetivo de este grupo es que todas seamos una, compartir información sobre prevención y que nazca de todas nosotras la ayuda que podamos dar a nuestras compañeras que así lo necesiten. Mientras no podamos corregir la mentalidad del resto, nos toca empezar a prevenir".

Además el proyecto cuenta con una reglas en las que se pide respetar la privacidad del grupo, ser cordial y educada, que no se intente "evangelizar" a nadie, evitar polémicas, no abusar de la cordialidad de las integrantes, se prohíben las publicaciones fuera del lugar, también se prohíbe convocar a marchas y evitar publicaciones repetidas.

Protección