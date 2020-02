Rechaza secretario afectaciones en inventarios de empresas por coronavirus

El secretario de Desarrollo Económico en Coahuila, Jaime Guerra Pérez, dijo que las empresas en el estado no se han visto afectadas por la demora en inventarios procedentes de China a causa del coronavirus. Al contrario, consideró que la versión extraoficial de que Yura ha contratado más personal en Torreón podría obedecer a una previsión en este sentido.

"Pudiera ser una opción, las empresas en el sector automotriz nunca se surten de una sola planta, siempre tienen dos o tres proveedores del mismo material, entonces pudiera ser una opción que empresas ya instaladas en México u otro país surtan temporalmente en lo que resuelve el problema en China", explicó.

Señaló que para el sector automotriz resulta muy costoso detener su producción, por lo que aseguró que ya cuentan con salidas o han buscado otras opciones para no parar.

En este sentido, el funcionario estatal rechazó que existan problemas en algunas empresas en cuanto a la adquisición de insumos de China por el coronavirus. Indicó que incluso se atribuyó una suspensión de labores en una empresa automotriz de Saltillo a esta situación, pero la compañía desmintió lo anterior e informó que se trató de un paro programado por mantenimiento.

"Las automotrices están a toda su capacidad, hasta ahorita no tenemos información de ninguna empresa que esté siendo afectada o vaya a ser afectada, las automotrices no batallan, ellos vuelan sus piezas, si llegara a haber una falta, si previeran que algún barco no va a llegar o que salió tarde, las van a volar, se pierde mucho dinero si paras una automotriz, entonces ellos buscan medidas alternas, no vemos esa afectación", comentó el secretario de Desarrollo Económico del estado. Guerra Pérez refirió que las empresas automotrices tienen bajos inventarios, mientras que otro tipo de ramos tienen inventarios muy altos, por lo que no se verían afectados por este tema.

Señaló que la última información que se ha difundido de parte de las autoridades internacionales es que ya hay mucha gente que ha sido curada de este padecimiento, por lo que es un aliento de que el problema sea temporal.