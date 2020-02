María Rojo recibirá el Ariel de Oro

La actriz María Rojo será reconocida con el Ariel de Oro que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), por sus aportaciones al cinematografía nacional, sin embargo, reconoce que aunque son importantes los premios, no son fundamentales en su carrera.

"No trabajo para los premios, que bueno que los dan, pero la verdadera fiesta que me mueve es hacer el trabajo bien y que la gente lo reconozca yendo al cine. Las películas que he hecho como La tarea, Danzón, María de mi corazón, El callejón de los milagros, El infierno, El Apando, Las poquianchis, son cintas que las ha visto mucha gente y ese es el verdadero premio", dijo en entrevista.

Rojo confesó que no es partidaria de atesorar todas las preseas que ha alcanzado en más de 60 años de andar en escenarios de cine, teatro y televisión: "Formar una egoteca, tapizar las paredes con los reconocimientos y premios es tan subjetivo porque la realidad, al menos en mi caso, es que sigo igual que cuando hice mi primera película, soy una persona muy insegura y ansiosa y sigo así, me da miedo hacer castings, es decir, no le veo caso coleccionar algo que aunque agradeceré toda la vida, no me hace cambiar", aseguró.

De hecho, confesó que estará presente, feliz, recogiendo su Ariel de Oro, pero que aún no tiene un sitio especial para la presea: "No sé dónde lo pondré, la verdad es que he sacado otros y los pongo en otros lados para que no se vea aquí (la sala de su casa), como medio mal, ya son muchos reconocimientos, soy muy suertuda, querida y reconocida", describió.

Para Rojo recibir un Ariel no es nuevo pues a lo largo de su carrera ha tenido cuatro estatuillas por cintas como Las poquianchis, Naufragio, Rojo amanecer y Lo que importa es vivir, además de once nominaciones a dichos premios.