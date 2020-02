Mike Trout quiere castigo a jugadores de los Astros

Los Astros deberían recibir un castigo más severo por cometer trampa, señaló ayer Mike Trout, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, al cuestionar la sanción que Grandes Ligas impuso a Houston por el escándalo de robo de señales.

"Es algo triste para el beisbol", dijo la estrella de los Angelinos de Los Ángeles al reportarse al campamento de primavera. "Es duro. Ellos hicieron trampa. No estoy de acuerdo con los castigos, pues los jugadores no recibieron ninguno. Se trató de algo orquestado por los jugadores. Y apesta, también, porque han resultado afectadas las carreras de algunos. Mucha gente perdió su trabajo. Fue duro".

¿Yo yendo al plato sabiendo lo que viene? Sería divertido. Muchos muchachos perdieron el respeto por algunos de los jugadores".

Trout dijo que algunos miembros de los Astros se acercaron a él durante la temporada baja para explicar su lado, pero Trout no pareció impresionado.

"No sabes qué los ayudó o qué no", dijo. "Pero si sabes lo que viene, definitivamente los ayudará. No sé si le quitas el trofeo o le quitas los anillos, pero definitivamente deberían hacer algo"..

Trout no recuerda haber escuchado a los Astros golpeando los botes de basura en el Minute Maid Park durante sus nueve temporadas de Grandes Ligas, todos con los Angelinos en el Oeste de la Liga Americana.

"Noté el golpe del bat desde el jardín central", dijo Trout. "Se siente como si no estuvieran perdiendo lanzamientos. Es frustrante, porque hay muchachos que vienen aquí luchando todos los días y trabajando en cosas. ... No puedo imaginar cómo se sienten los lanzadores. Es un juego mental. Entras en un tramo donde estás bien, y entras en Houston y te golpean, eso podría agotarte mentalmente".

Si bien Trout no sugirió cuál es el castigo que deberían recibir los jugadores de los Astros, el escándalo obviamente causó un efecto en el brillante jardinero central de los Angelinos, que ha pasado toda su carrera enfrentando a Houston en la División Oeste de la Americana.

"Obviamente el gerente general fue despedido y Hinch fue despedido", afirmó Trout sobre las sanciones para Jeff Luhnow y el manager AJ Hinch. "Pero los jugadores no recibieron ningún castigo, y eso definitivamente no es correcto, sin duda".

Anthony Rendon también se reportó con su nuevo equipo ayer, pero el nuevo tercera base de 245 millones de dólares de los Angelinos fue más prudente en sus declaraciones hacia los Astros, el equipo de su ciudad. Con los Nacionales de Washington, Rendon venció a Houston en la Serie Mundial el año pasado.

"Incluso cuando vi sus partidos en años anteriores, parecía sospechoso", sostuvo Rendon. "Se veía extraño. Ellos dejaban pasar bolas que eran lanzamientos muy difíciles, y por la manera en que jugaban. Todos son peloteros muy talentosos. Me agradan todos ellos, especialmente por lo que han hecho en mi ciudad, Houston. Pero definitivamente el ver esos partidos genera muchas dudas".