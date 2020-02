En riesgo, turismo sin puentes

El 80 por ciento de los Pueblos Mágicos sobrevive de la afluencia de turismo que recibe durante los fines de semana largos, pues son precisamente los días en que más visitantes acuden, especialmente de municipios cercanos.

"Todos los hoteleros estamos en contra de la propuesta del presidente, estaremos viendo la manera de hablarlo con él porque sería catastrófico para el turismo, no solo de Coahuila, sino nacional; la mayoría de los Pueblos Mágicos sobreviven de estos puentes largos", explicó María Fernanda Pérez Pérez, presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila.

Señaló que, en Coahuila, tanto Cuatro Ciénegas como Parras reciben una buena cantidad de visitantes en distintas temporadas del año, por lo que estos dos municipios podrían seguir con su actividad turística sin problema en caso de que se modificara el tema de los asuetos, sin embargo, indicó que hay otros que sí enfrentarían una situación complicada.

"Pueblos Mágicos hay muchos en todo el país, en Coahuila se verían afectados Candela, Múzquiz, Guerrero", comentó, "Arteaga quizá no tanto por la cercanía de Saltillo, pero los primeros sí porque no hay tanta infraestructura hotelera todavía como para sostener a un grupo de una empresa o de otro tipo, estos municipios los visita la gente en los puentes largos, que no se quieren ir muy lejos, precisamente se hicieron con ese entendido, de que fueran una opción diferente".

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a inicios del presente mes en su conferencia matutina que propondría una iniciativa para realizar cambios en el calendario escolar, para que las fechas históricas y cívicas se conmemoren el día que corresponde, terminando así con los fines de semana largos.