Acusa Zermeño lentitud en 911

Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, afirmó durante este lunes que el número de emergencias 911 no está "funcionando adecuadamente", luego de ser cuestionado por medios de comunicación por el asalto que sufrió un restaurante del bulevar Independencia la noche del pasado domingo.

Zermeño destacó que lo importante luego del atraco de ese lugar es que no exista "impunidad", además se comprometió a elevar la cantidad de los rondines de vigilancia en el sector Centro y los principales corredores comerciales para evitar más delitos similares.

Culpó luego al número de emergencias 911 por generar tardanza en la comunicación a las autoridades policiales; dijo que debido a la tardanza del 911 para canalizar llamados a la Policía Municipal, han tenido que difundir el uso del número directo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), aunque tampoco precisó si ese fue el caso del pasado domingo.

"El 911 no está funcionando adecuadamente, por eso estamos distribuyendo el teléfono de la Policía, para que nos llamen directamente y podamos actuar más rápido, (tiene) mejor tiempo porque entra la llamada directa a la Dirección de Seguridad Pública, el 911 lamentablemente no ha funcionado bien, pues es un teléfono nacional, de aquí a que pasan el reporte... No ha sido efectivo, esa es la verdad".

Señaló que buscarán una mayor colaboración con la Iniciativa Privada para que se pueda aumentar el número de cámaras colocadas dentro y fuera de los negocios, además de que seguirán enfocados en mejorar los tiempos de reacción de las patrullas municipales, pero a través del número directo de la DSPM.

"Operativos de mayor presencia, de mayor vigilancia, colaboración de los propios comerciantes, colocando más cámaras de vigilancia, como repito, lo importante es que no haya impunidad y eso nos va a ayudar a disminuir los índices delictivos".

Por su parte, el director de la Policía Municipal, Primo Francisco García, detalló que el restaurante que fue asaltado el domingo en la noche no contaba con "botón de pánico", aunque sí con cámaras internas, mismas que captaron todo lo ocurrido.

También dijo que existen algunas cámaras cercanas en el exterior y que están vinculadas al Centro de Inteligencia Municipal (CIM), las cuales ya se están "revisando" para apoyar las acciones de la Fiscalía del Estado de Coahuila en la Comarca Lagunera.

Se comprometió a mejorar los protocolos de colaboración con los restauranteros y propietarios de negocios en todo el municipio; mencionó los llamados grupos de Whatsapp que se han estado generando con la Policía de Torreón para mejorar los tiempos de reacción y atender solicitudes de emergencia.

También dijo que, al menos en lo que va de este año, es el primer atraco con esas características que se registra en la ciudad.

"Que nos informen de inmediato, que se acerquen, nosotros tenemos grupos ya establecidos, vamos a intensificar más el contacto con todos los restauranteros, con todos los negocios, para tener una pronta y oportuna reacción".

