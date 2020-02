Ilse Salas urge a las autoridades actuar ante los feminicidios

"Los feminicidios en México deben llegar a oídos internacionales para que se tomen las medidas correctas al respecto", consideró la actriz Ilse Salas tras los recientes asesinatos en contra de la joven Ingrid Escamilla y la niña Fátima Cecilia.

"Me rebasa, me duele demasiado todo lo que está ocurriendo.

Me siento impotente, frustrada y con mucho dolor.

Entiendo la rabia de mis compañeras que incurren en actos violentos como resultado de una violencia de años atrás y a la que nadie ha puesto atención", expresó en entrevista.

Salas, quien en múltiples ocasiones se ha pronunciado en favor de las causas sociales, urgió a que el gobierno de este país tome con responsabilidad la violencia en contra de la mujer.

"Me aterra, me entristece muchísimo y me rebasa.

No sé qué más pueda hacer como ciudadana común y corriente. Por supuesto, apoyo a todas las organizaciones que luchan contra esto y sigo optimista en que las cosas cambien", comentó.

Consideró que lo ocurrido a Ingrid Escamilla y Fátima Cecilia es producto de la impunidad y mientras no se ponga atención en resolver, continuarán ocurriendo delitos similares.

"Estos casos son la raíz de un sistema patriarcal, de un sistema machista y opresor que existe y que nos sigue pisoteando.

Cuando se le pregunta a los asesinos por qué matan a una mujer, responden: 'porque puedo hacerlo'".

"Es un problema cultural tremendo y tenemos que cambiar esa concepción para entrar a una manera nueva de relacionarnos, pues esto ya está colapsando.

Me preocupa mucho porque estamos atravesando por un periodo muy difícil en todos los sistemas a nivel mundial", puntualizó.