Lucero cumple 40 años de carrera

No todo en la vida de un artista es miel sobre hojuelas, y en la de Lucero, menos. La cantante mexicana suma una cadena de éxitos, quizá algunos tropiezos y otros tantos errores, pero si de algo está convencida, es que de volver a nacer, viviría igual sus 40 años de trayectoria.

"Soy una persona muy positiva, y cuando hago un balance de lo que hago, el equilibrio se inclina hacia el lado positivo. Hay momentos que no son tan buenos como otros, pero de ellos también se aprende mucho", platicó la "Novia de América" en entrevista.

Errores, algunos, pero no han sido a propósito, tal vez circunstanciales o que no estuvo en sus manos corregir como su participación en la telenovela Mi destino eres tú (2000), que protagonizó al lado de Jaime Camil y Jorge Salinas.

"No fue de las más vistas, pero tampoco fue un fracaso. Creo que los errores a veces son decisiones que, probablemente, no funcionan del todo, pero no he tenido tropiezos que me hayan hecho sentir realmente mal, triste o decepcionada".

Todo lo ya realizado, dice, le ha dado la oportunidad de crecer y salir adelante, de seguir buscando lo mejor y las mejores oportunidades. "Agradezco todo lo que me ha pasado, y sí volviera a nacer, lo viviría todo exactamente igual".

Lucero nació el 29 de agosto de 1969. Inició su carrera a los 10 años en el programa televisivo Alegrías de mediodía (1980). Asegura que vivió una infancia feliz porque su familia nunca la hizo sentir como un producto de venta, pues si un día se enfermó de gastritis, tuvo hambre, frío o quiso jugar a las Barbies, no hubo quien le dijera: "Te aguantas, porque tienes que trabajar".

"He disfrutado todas mis etapas y me siento orgullosa por no haber vivido de prisa. Sí empecé a tener responsabilidades desde muy chica, pero nunca fui obligada ni explotada, tampoco fui una niña que fuera artista a la fuerza, pues todo lo quería hacer yo".

Participar en programas de televisión como Alegrías de mediodía, América esta es tu canción, Chiquilladas; en la telenovela Chispita y en las películas Coqueta o Fiebre de amor al lado de Pedro Fernández y Luis Miguel, respectivamente, le divertían en demasía.

"Disfrutaba tanto la vida profesional como la personal, porque seguía yendo a la escuela, pues era una de las condiciones para poder ser artista", recuerda. Además, como cualquier niña de su edad, le gustaban los juguetes de miniatura, adoraba los peluches y tenía las muñecas Lagrimita y Comiditas que le sorprendían mucho. "Todo lo que he hecho, ha valido la pena".

A cuatro décadas de trayectoria en televisión, cine, teatro, música y también como empresaria, Lucero asegura que cualquier sacrificio por mantener su carrera, si es que así se le debe llamar, ha valido la pena porque hoy goza de salud, tiene a su familia cerca, se casó feliz con el cantante Manuel Mijares, tiene dos hijos (José Manuel y Lucerito), maravillosos y es una mujer plena y realizada.

En la era de las bioseries, la también actriz descarta realizar alguna inspirada en su vida personal y profesional, pero sólo por ahora. Quizá en un futuro cuando tenga más historias que contar podría interesarse en ello.

Escribir un libro sería otra opción, pero también más adelante. Por lo pronto, tiene planeado lanzar podcast y videos en YouTube para contar anécdotas, así como episodios de su carrera y su vida artística.