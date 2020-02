'El Güero' Castro se lleva bien con Angélica Rivera

Con motivo de sus ensayos para el programa Mira Quién Baila, Sofía Castro compartió una foto en sus redes sociales en la que aparece junto a sus padres José Alberto "El Güero" Castro y Angélica Rivera, por lo que las comenzaron los comentarios de una posible reconciliación.

Ante esto el productor de novelas comentó que el encuentro se dio por motivos muy distintos a los que estuvieron corriendo a través de redes sociales.

"No me he cansado de decirlo, es la mamá de mis hijos. Ahorita Sofía está metida en su competencia y la estamos apoyando familiarmente. Nos faltan los 15 años de Regina y las bodas".