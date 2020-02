Revisarán empresas fantasma en Durango

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, lamentó que en el estado se hayan detectado empresas creadas al vapor y con direcciones de casas habitación para "ocupar" a jóvenes que no estudian ni trabajan dentro del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro.

Dijo que los errores que se han identificado en la entidad relacionadas con estos apoyos son en un porcentaje mínimo, aunque deben ser corregidos, razón por la que se pondrá en contacto con el representante del Gobierno federal en Durango para coadyuvar y evitar más irregularidades.

"Yo lamento que se hayan creado esas empresas y que alguien de una institución les haya abierto la puerta para eso, porque de otra manera no se explica uno cómo una empresa fantasma esté recibiendo a los jóvenes que se requiere capacitar para que estén en condiciones de quedarse ya sea en esa empresa o irse a otra, pero en este caso si las empresas no existen, esa posibilidad de que continúen ahí no se dará", comentó.

El gobernador señaló que estas situaciones se tienen que ir revisando para identificar dónde hay fallas y corregirlas. "Yo lamento que sea Durango uno de los estados donde se han encontrado empresas fantasma, alguien tuvo que haber generado ese acercamiento... Debe haber consecuencias, ese programa, el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha sido muy claro en cuál es el objetivo del mismo y si en Durango por esa circunstancia, al menos en esas empresas, no se está cumpliendo, se tendrá que revisar", apuntó.

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan y, según el Gobierno federal, el objetivo es que dicho sector poblacional tenga acceso a la educación y/o se capacite en el trabajo, incorporándolos a actividades productivas con empresas pequeñas, medianas y grandes del sector privado, público y social.

Como se informó, los centros de trabajo en Durango que más aprendices tuvieron como parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro fueron empresas creadas al vapor y con direcciones de casas habitación.

El Universal documentó varios casos, como el de la empresa Drigzar Servicios Integrales del Norte, dedicada al "comercio al por mayor de medios masivos de comunicación y otros medios"; becó a 31 jóvenes, pero no hay evidencia de su vinculación.

La firma Auzar Comercializadora Integral del Norte, cuyo objeto social es el "comercio al por menor de enseres electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca", tuvo 34, con lo que se posicionó en el "centro de trabajo" número 15 de los mil 263 en todo Durango, por la cantidad de becarios vinculados.

Como domicilio tiene la colonia Francisco Zarco, de Gómez Palacio, y así como este caso figuran otros de empresas que pese a estar en el padrón de centros de trabajo de Durango, tienen sus domicilios en viviendas de la vecina ciudad de Torreón, Coahuila.

