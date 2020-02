Promueven evento gastronómico en Cuatro Ciénegas los días 6 y 7 de marzo.

El festival se denomina "Origen- Food, Wine & Experience: Cuatro Ciénegas", y contará con la participación de chefs de talla nacional que cocinarán platillos de su especialidad, todo de una forma ancestral, a base de carbón y leña.

Previsiones

María Fernanda Pérez Pérez, presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Hospedaje en Coahuila, señaló que se tomarán las previsiones y medidas de seguridad, en coordinación con las autoridades municipales, para garantizar la conservación del lugar.

"Quisimos hacer una experiencia diferente para promover las maravillas de Coahuila y los vinos de esta región, dejando la menor huella posible del evento en esta área, pues se utilizarán cero plásticos y al ingresar se le brindará un kit a los asistentes con servilletas de tela y termo, como parte del compromiso con esta zona natural tan importante", explicó.

El evento se montará en medio de las dunas de yeso, donde no se permite el ingreso de vehículos motorizados, además de que no hay señal de telefonía. Se ha pedido a los proveedores que no lleven plásticos para reducir al máximo la generación de basura, además de que todos los materiales de la producción son reciclados.

El recurso recaudado se destinará a un proyecto para una planta tratadora o de un relleno sanitario, además de la conservación de este valle y de la Tortuga Bisagra.