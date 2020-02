Queen revive a 35 años setlist de Live Aid en Australia

A casi 35 años de su recordada presentación en Live Aid, en 1985, Queen junto a Adam Lambert recrearon su exitoso setlist en un concierto a beneficio por los recientes incendios forestales ocurridos en Australia.

La presentación ocurrió ante 75 mil personas en el ANZ Stadium, en Sydney, durante el Fire Fight Australia, en donde Queen se sumó a artistas como Alice Cooper, Olivia Newton-John y Pete Murray con una interpretación de clásicos como Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to fall, Crazy little thing calles love, We will rock you y We are the champions, la cual cerró con un homenaje al fallecido Freddy Mercury.

El Live Aid, ocurrido en el estadio Wembley de Londres, es considerado como una de las mejores actuaciones de todos los tiempos de Queen y fue organizado para ayudar monetariamente a algunos países de África; en cambio, ahora lo reunido en 22 minutos de música fueron destinados a la National Bushfire Relief.

"Estaré pensando en este chico encantador en el escenario esta noche. Si deseas donar para la operación de rescate de los animales, por favor consulta el enlace en mi biografía", escribió hace unos días Brian May en sus redes sociales donde subió fotografías junto a un koala.

Brian May, Roger Taylor y Adam Lambert se reunieron anteriormente para la película Bohemian Rhapsody, protagonizada por Rami Malek y dirigida por Bryan Singer; asimismo los músicos fueron los encargados de abrir la ceremonia de los premios de la Academia en 2019.